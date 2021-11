Under 17 Gold. La Carver Cinecittà di coach Mocci pronta all’esordio

Ai nastri di partenza anche il campionato under 17 Gold 2021/2022. Due gironi, diciotto squadre, tanta voglia di scendere in campo. Nel girone B, troviamo la Carver Cinecittà, allenata da Cristiano Mocci, al suo secondo anno con la squadra romana. Formazione che esordirà in trasferta Sabato 4 dicembre sul campo del San Paolo Ostiense.

Match fissato alle ore 18.00, presso il Pallone Oratorio San Paolo, nel quartiere romano Ostiense, in Viale S. Paolo. Per l’esordio sul proprio parquet, la Carver dovrà attendere la seconda giornata di campionato, per la gara con l’Anzio Basket Club, il giorno dell’Immacolata (il prossimo 8 dicembre).

Le dichiarazioni del Coach

”Ho l’under 17 quì alla Carver per il secondo anno consecutivo. Ho trovato un gruppo ben allenato e appena ho iniziato a lavorarci, ha risposto molto bene. I ragazzi son sempre disponibili e non mancano agli allenamenti. Ti danno tutto quello che hanno: per un coach è il massimo. Veramente entusiasta di questo gruppo, è davvero buono. In poco tempo è diventato competitivo: a livello di mentalità, ma anche di punti nelle mani.” Queste le dichiarazioni di coach Mocci, che sulla sua squadra continua: ”Dopo un anno, ci sono già ragazzi che si allenano con la serie D o C Gold. Quest’anno con l’innesto dei 2006, giochiamo un campionato più competitivo. L’obiettivo della Società è far crescere questi ragazzi e inserirli nelle prime squadre. Esordio in campionato il 4 dicembre sul campo del San Paolo Ostiense. Non vediamo l’ora di iniziare”.