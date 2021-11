Sistemi ridotti

Con il sistema ridotto riduci il costo della giocata rispetto a un sistema integrale. Il numero delle colonne da convalidare diminuisce ma, a pronostico esatto, è garantita almeno una vincita di seconda (Ridotto, un punto in meno del proprio pronostico) o di terza (Bi-Ridotto, due punti in meno del proprio pronostico) categoria.

Giocate sistemistiche e a caratura

Puoi anche suddividere una giocata sistemistica in quote. Ciascuna quota è rappresentata da una cedola stampata dal terminale di gioco per essere venduta ai giocatori. Il costo minimo per quota è 4 €. Il numero minimo di quote-caratura convalidabili è 2, il massimo di 99. La singola cedola di caratura è un titolo valido a tutti gli effetti per la riscossione della vincita. Chiedi al tuo Ricevitore di fiducia come compilare la scheda Sistemi Ridotti.

Quick Pick configurabile

Il Quick Pick Configurabile è una giocata casuale che viene generata utilizzando come base un pronostico stilato appositamente per ogni concorso. Affidati all’esperienza e alla competenza del tuo Ricevitore di fiducia e chiedi il Quick Pick Configurabile! Sia per il Totocalcio che per IL 9 sono disponibili i seguenti tagli: 1 €, 2 €, 4 €, 5 €, 10 €, 16 €, 24 €, 32 €, 64 €, 72 €.