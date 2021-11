Italo cerca macchinisti, junior IT e altre figure a Roma: come candidarsi

Come viene riportato da Circuito Lavoro, Italo cerca nuovo personale su Roma, Napoli e Milano. La compagnia ferroviaria ha infatti pubblicato nuove offerte di lavoro per macchinisti, junior IT e altre figure. Ecco tutte le posizioni aperte e come inviare la candidatura.

Italo cerca nuovo personale in tutta Italia: i profili richiesti

Italo è la prima compagnia ferroviaria privata europea. L’azienda, che opera sull’Alta Velocità, dispone di una delle flotte più tecnologiche al mondo, composta da 25 treni Agv 575 in grado di viaggiare ad altissima velocità, fino a 360 Km/h, e 26 nuovi Italo EVO. La società rappresenta perciò una realtà lavorativa molto interessante, soprattutto per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo dei trasporti. A questo proposito, Italo ha appena pubblicato nuove offerte di lavoro per la ricerca di varie figure. Gli annunci si rivolgono a candidati neolaureati, operai e profili a vari livelli di carriera. Di seguito le figure richieste:

Macchinista (Milano / Roma)

Junior It demand & development (Roma)

Addetto/a cicli logistici, budget e reporting – operation (Roma)

Referente impianto di manutenzione (Nola)

Neolaureati Ingegneria Gestionale, Economia, Statistica (Roma)

Per il ruolo di macchinista è richiesto il possesso di diploma di istruzione superiore e almeno un anno di esperienza nel settore. Chi invece vorrà candidarsi come Junior It demand & development dovrà essere in possesso di una laurea in Ingegneria Informatica e Telecomunicazioni e avere una buona conoscenza della lingua inglese. Per il ruolo di Addetto/a cicli logistici è richiesta una laurea in Economia/Ingegneria Gestionale/Statistica e un’eccellente conoscenza del pacchetto office. Infine, per candidarsi come referente impianto di manutenzione è sufficiente essere in possesso di un diploma di istruzione superiore e aver maturato dai 3 ai 5 anni di esperienza nel settore.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte e i requisiti necessari possono essere consultati direttamente sul sito ufficiale di Italo, nella sezione dedicata alle “Carriere”. Per candidarsi bisognerà cliccare sul ruolo di interesse e compilare il form online.