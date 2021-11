Follia a Sonnino, tenta di uccidere i genitori con una motosega

Follia in provincia di Latina dove un ragazzo di 28 anni ha provato ad uccidere entrambi i genitori con una motosega.

Sonnino, prova ad uccidere i genitori con una motosega

I motivi alla base della furiosa lite sarebbero legati ad una accesa discussione avuta con i genitori. Il tutto è avvenuto nella notte di sabato 27 novembre 2021, a Sonnino, in provincia di Latina.

Secondo quando emerge dalle prime e sommarie informazioni, dopo l’accesa discussione, il ragazzo sarebbe tornato a casa in preda a un forte stato di alterazione psico-fisica dovuta, presumibilmente, all’assunzione di sostanze alcoliche.

Imbracciata la motosega, il giovane avrebbe cominciato a minacciare i genitori di morte ma, fortunatamente, in quel momento sono sopraggiunti gli uomini del 113 che hanno fermato il ragazzo e l’hanno tratto in arresto in flagranza dei reati di “tentato omicidio”, “maltrattamenti in famiglia” e “resistenza a pubblico ufficiale”.