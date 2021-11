Lazio. Open day over 40 per dose booster: sold out dei posti a disposizione

“Open day over 40, domenica 28 novembre, dose booster vaccino anti covid19: sold out dei posti messi a disposizione.

Le disponibilità dei posti per la giornata di oggi sono andate esaurite in poche ore, invitiamo quindi gli utenti a non recarsi negli Hub vaccinali per evitare inutili assembramenti.

Ricordiamo inoltre che sono disponibili 2,5 milioni di slot di prenotazione sulla piattaforma prenotavaccino-covid.regione.lazio.it.”

Lo comunica Salute Lazio.

Foto di repertorio