Ieri pomeriggio, su segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato un cittadino del Bangladesh di 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentata rapina.

La vicenda

I militari sono intervenuti in via Ramazzini, nei pressi della comunità terapeutica, dove il giovane poco prima si era introdotto all’interno di un’autovettura, che era in sosta con all’interno la proprietaria, una romana di 31 anni, nel tentativo di sottrarle del denaro dalle mani.

Il 25enne l’ha colpita alle mani per sottrarle il denaro ma senza riuscirci, poi si è allontanato dopo aver notato il sopraggiungere di altre persone della citata struttura. I militari, che erano già stati allertati, al loro arrivo sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo definitivamente.

Lo straniero è stato accompagnato in caserma e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

Foto di repertorio