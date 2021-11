I controlli disposti per il week end con ordinanza del Questore, secondo le direttive ricevute in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi in Prefettura, finalizzati al rispetto della normativa per il contenimento del covid, hanno interessato ieri il centro cittadino, il litorale romano, i parchi e le ville nella capitale e nella provincia, e continueranno anche oggi.

I controlli delle Forze dell’Ordine

Nell’area di Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Tridente, la Polizia di Stato, unitamente all’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale Roma Capitale con la collaborazione della Protezione Civile, ha proceduto al controllo di 242 persone, allo scioglimento di 5 assembramenti e al controllo di 5 esercizi commerciali.

Nel quartiere Prati ed in particolare in Piazza Cola di Rienzo, via Cola di Rienzo, via Candia, via Ottaviano e via Giulio Cesare, tutte vie dello shopping, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Roma Capitale hanno controllato 88 persone e 17 esercizi commerciali.

Controlli estesi anche a viale Libia e lungo il litorale di Civitavecchia dove, in quest’ultimo, sono state controllate 18 persone, 8 veicoli e 3 esercizi commerciali.

