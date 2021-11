Il Corriere della Sera ha appena diffuso una notizia in cui la variante Covid Omicron è arrivata in Italia. A dirlo, riferisce il noto quotidiano, è una nota dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità).

Proprio poche ore fa la variante è stata accertata in Inghilterra, mentre controlli si stanno facendo in Olanda. Clicca qui per leggere ulteriori info in merito.