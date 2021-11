Postepay down: segnalati problemi di pagamento in tutta Italia

Postepay down. Uno dei prodotti più riusciti di Poste Italiane sembra stia riscontrando diversi problemi da questa mattina in tutta Italia.

Postepay down: segnalati problemi con i pagamenti in tutta Italia

Il noto sistema di pagamenti di Poste Italiane è in down sia per quanto riguarda i pagamenti online che “fisici”. Inoltre, sono segnalati anche problemi con i bancomat per il sistema, che non sembrano funzionare nella giornata di oggi, 27 novembre 2021. Sempre più utenti stanno segnalano i problemi specificando l’impossibilità di poter fare acquisti nei negozi fisici e con gli acquisti online.

Avvicinando la Postepay al lettore non parte alcun pagamento. Problema della stessa natura per gli acquisti fatti sui siti di e-commerce. Sarà un caso che il disagio avvenga proprio il giorno dopo il Black Friday, che magari abbia mandato in tilt la carta per i troppi “spostamenti”?

Il motivo non sembra essere ancora chiaro, ma ciò che è palese è che oggi i problemi stanno riguardando utenti di tutta Italia, che segnalano la problematica da questa mattina. E’ successo anche a voi?