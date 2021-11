Bollettino Covid nel Lazio di oggi, 27 novembre 2021. La situazione nelle Asl di Roma e nelle province.

* Asl Roma 1: sono 133 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 328 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 84 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 86 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 140 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 134 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 299 nuovi casi :

* Asl di Frosinone: sono 99 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 95 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 33 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 72 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

COVID: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU 16.626 TAMPONI MOLECOLARI E 31.103 TAMPONI ANTIGENICI PER UN TOTALE DI 47.729 TAMPONI, SI REGISTRANO 1.204 NUOVI CASI POSITIVI (-362), SONO 6 I DECESSI (-2), 715 I RICOVERATI (+9), 89 LE TERAPIE INTENSIVE (-2) E +786 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 2,5%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 545. IERI OLTRE 34 MILA VACCINI SOMMINISTRATI CON UN INCREMENTO DEL 63% RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE. LE DOSI BOOSTER SONO L’88% DEL TOTALE DELLE SOMMINISTRAZIONI.

* VICINI A QUOTA 1 MLN DI SOMMINISTRAZIONI DEL VACCINO ANTIFLUENZALE .

* OPEN DAY OVER 40: SI TERRANNO DOMANI DOMENICA 28 NOVEMBRE NUOVI OPEN DAY SU TUTTO IL TERRITORIO AD ACCESSO LIBERO CON LA TESSERA SANITARIA E ***FINO AD ESAURIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ DELLE SINGOLE STRUTTURE***

DI SEGUITO L’ELENCO DEGLI HUB :

SANT’ ANDREA – POLICLINICO UMBERTO I (EASTMAN) – SAN GIOVANNI ADDOLORATA (VIA MERULANA 143) – TOR VERGATA LA VELA – CASAL DE MERODE (ASL ROMA 2) – FIUMICINO LUNGA SOSTA (ASL ROMA 3) – GLI HUB DELLA ASL ROMA 4 (PORTO DI CIVITAVECCHIA – CASA DELLA SALUTE LADISPOLI – CASERMA COSENZ BRACCIANO – RIGNANO FLAMINIO – FIANO ROMANO) – OSPEDALE DEI CASTELLI (ASL ROMA 6) – A RIETI CONTIGLIANO E PASS AMATRICE (29 NOVEMBRE) – A VITERBO PARROCCHIA DELLA GROTTICELLA – A FORMIA CENTRO ITACA E A LATINA EX ROSSI SUD – FROSINONE A OSPEDALE SPAZIANI E STELLANTIS A PIEDIMONTE SAN GERMANO.

AL CAMPUS BIO-MEDICO FINO A FINE MESE (ORE 12-16)

* Prenotazioni Vaccino: da 1° dicembre rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, disponibili oltre 2 milioni e 500 mila posti tra dicembre e gennaio.

* nel Lazio superate 9 milioni e 300 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l‘88% degli over 12 sempre in doppia dose.

* Terza dose: oltre 600 mila le dosi effettuate pari a oltre il 10% della popolazione.

* Vaccino antinfluenzale : somministrate oltre 927 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 280 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.860 medici di medicina generale e 362 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

* Raffronto con il 27 Novembre 2020: -63 decessi, -1.072 casi positivi, -2.692 ricoverati in area medica, -266 ricoverati in terapia intensiva, -66.733 in isolamento domiciliare.

* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 943 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 286 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.868 medici di medicina generale e 364 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

* Prenotazioni Vaccino : attive le prenotazioni a 150 giorni in applicazione della circolare ministeriale ( https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home ) per la dose di richiamo rivolta a over 40.

* Monoclonali: incremento del 25% delle somministrazioni. E’ attivo il servizio di triage telefonico al numero 800.118.800 per la valutazione. sono in totale oltre 2 mila e 300 le somministrazioni già avvenute.

*** Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.