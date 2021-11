La Pallacanestro Palestrina, allenata da Roberto Bernassola, dopo l’importante vittoria casalinga con la Smit Roma Centro, sarà impegnata in trasferta sul campo della Pass Roma. Entrambe le formazioni sono a quota sei punti in classifica, dietro la coppia di testa Viterbo-Grottaferrata, a quota dieci punti. Il match, valido per la settima giornata di campionato di serie C Gold, girone B, è in programma domani, domenica 28 novembre presso il Palapass, in Via Tripolitania, nel quartiere Trieste. Palla a due fissata alle ore 18.30.

La gara con la Smit in breve

Pallacanestro Palestrina vs Smit Roma: una gara andat in scena al Palaiaia, in quel di Palestrina. Una prima frazione di gioco con le formazioni in sostanziale equilibrio: 14-16 dopo dieci minuti. Nella ripresa la Smit impatta meglio: crea un vantaggio in doppia cifra, andando all’intervallo lungo sul +10 (27-37), con i padroni di casa che devono così rincorrere. Terzo quarto con gli ospiti ancora avanti (47-53) ma, come dichiarato anche dal tecnico arancio verde, una reazione caratteriale dei casilini porta la partita dal -14 a dodici minuti dalla fine, al +1 al suono dell’ultima sirena. Con il tabellone che recita 74-73 in favore proprio della formazione di coach Bernassola.

Il commento del coach

Che sul successo casalingo con la Smit commenta: ”Dobbiam migliorare dal punto di vista del gioco: non son contento. I ragazzi però hanno avuto una reazione caratteriale, anche grazie al gioco. È stata una partita difficile per noi, perché contro una squadra giovane che corre ed aggressiva. Ci sono aspetti tecnici da migliorare. Però essere a -14 a dodici dalla fine e poi vincere, è positivo. Un grazie a tutta la squadra, a tutti i dodici ragazzi che non hanno mai mollato.”

L’impegno di domani

”Con la Pass sarà una partita difficile: molto più tattica rispetto a quella con la Smit. Vedendo i video delle precedenti gare, la Pass è un’ottima squadra.” Queste le parole di coach Bernassola alla viglia del match.