Tratta in stato di arresto ex artt. 497 bis, 494, 495 e 489 c.p. tentata truffa in danno di istituto bancario.

La ricostruzione

Nella mattinata del 24 novembre u.s., D.C.I. (pluripregiudicata per reati specifici) si presentava presso l’istituto di Credito Cooperativo di Paliano sito a Colleferro con l’intento di aprire un conto corrente al fine di ottenere un prestito personale. Nella circostanza esibiva alla cassa un documento di riconoscimento falso acquistato da un falsario di Napoli.

La stessa veniva immediatamente fermata da personale dipendente ed accompagnata presso questi uffici ove, una volta sottoposta a perquisizione personale, dichiarava di aver tentato in modo fraudolento di ottenere un mutuo, peraltro con altri espedienti intestati ad altro soggetto di sesso femminile.

Esperiti gli accertamenti di rito, D.C.I. veniva deferita all’Autorità Giudiziaria di Velletri in stato di arresto ed associata presso la Casa Circondariale di Rebibbia.