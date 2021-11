La Nova Basket Ciampino dopo la vittoria casalinga contro la Virtus Basket Aprilia, è attesa sul parquet romano del Fonte Roma Basket. Match in programma domani, Sabato 27 novembre. Palla a due fissata alle ore 18.45, presso il Palafonte, in Via R. Ferruzzi, per l’ottava giornata di campionato di serie C silver, girone B.

Le parole di coach Mocci sulla vittoria con Aprilia

”Finalme nte stiamo iniziando a trovare una quadra: non è facile con una partenza ritardata e un gruppo giovane. Abbiam cambiato le scelte offensive e difensive per modificare l’insieme della squadra. È fondamentale un coach a disposizione del roster: perché è un elemento ke deve capire ed adattarsi ai dodici elementi a disposizione, e non viceversa. Contro Aprilia, il gruppo ha avuto voglia di riscatto: molto aggressivi in attacco e in difesa. Peccato i 26 punti nel quarto periodo: avevamo iniziato bene. Abbiam subìto per calo fisico e falli.” Queste le parole di coach Cristiano Mocci sulla vittoria casalinga con Aprilia.

E continua: ”Felice di vedere una squadra che gira in una certa maniera. È una vittoria che fa morale: abbiamo aggredito subito la partita, pressando a tutto campo. In att acco abbiamo espresso una pallacanestro molto semplice. Ripartiti dalle basi per avere certezze. È un punteggio alto per noi (94-85 il risultato finale), ma abbiam distribuito in modo ottimo i tiri, facendo alzare le percentuali (70%). Aprilia ci ha sempre creduto. Hanno rincorso riducendo i divari: non si sono mai arresi, arrivando nel quarto periodo a -2. Puleo: straordinario: è un giocatore che a me piace molto.”

”Il cambiare spesso difesa, quasi in modo sistematico, ha pagato. Vantaggi in contropiede, palle perse, aggressività: oltre che spaziature e canestri veloci, ma ad alta percentuale. Una partita per la morale importantissima, anche considerando i punti di penalizzazione (tre). Eravamo in corsa play off: ora siamo a tre punti in classifica. Rincominciamo a lavorare, provando ad arrivare ai play off.”

Il prossimo impegno

Come dichiarato dal tecnico amaranto che sul prossimo avversario aggiuge: ”Già domani incontriamo la capolista. Squadra di altissimo livello: ben allenata e con una velocità ed aggressività importante. Ogni partita è importante confrontarci con noi stessi, per vedere quanto siam migliorati. La nostra è una pallacanestro semplice, di letture: semplicità e aggressività. Fonte Roma è un’ottima squadra: gioca veloce ed è aggressiva. È allenata da Picardi, che conosco bene: siamo consapevoli dell’avversario. Sappiamo la differenza punti in classifica: stiamo crescendo allenamento dopo allenamento, per affrontare squadre così pronte e forti.” Concludendo: ”Andiamo a Roma per gicoare un’ottima partita.”