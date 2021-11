Paura per un ragazzo di 28 anni di Velletri, residente a Lanuvio, che è caduto dal primo piano di casa. Necessario l’intervento dell’eliambulanza.

28enne cade dal balcone di casa

Ancora non si hanno notizie certe circa le condizioni del ragazzo ma, secondo quanto trapela, avrebbe riportato delle ferite piuttosto serie.

Il tutto è avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 25 novembre 2021, in un’abitazione di Lanuvio. Per circostanze ancora da chiarire, il 28enne è caduto dal primo piano ed ha impattato violentemente a terra. Sul posto è subita sopraggiunta l’ambulanza e l’eliambulanza del 118 per trasportare il giovane presso L’Umberto I di Roma.

Sul posto sono sopraggiunte anche le Forze dell’Ordine.