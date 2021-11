Approvato il Super Green Pass: ecco cosa prevede il decreto

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che rafforza le misure anti-Covid. Il provvedimento prevede l’introduzione del cosiddetto Super Green Pass: il certificato potrà essere ottenuto solo dai vaccinati e dai guariti dal Coronavirus.

Approvato il Super Green Pass

Il Super Green Pass avrà validità dal 6 dicembre fino al 15 gennaio, se tali misure non verranno in seguito prorogate. Tale certificazione entrerà in vigore anche in zona bianca.

Solo i possessori del Super Green Pass potranno accedere a spettacoli, eventi sportivi, anche negli stadi, bar e ristoranti al chiuso, cerimonie pubbliche, feste e discoteche. Queste limitazioni sono valide per la zona bianca, gialla e arancione. Per la zona rossa, invece, le chiusure e tutte le limitazioni agli spostamenti varranno per tutti, compresi i vaccinati.

La durata della validità della certificazione scenderà a 9 mesi. Il green pass, quello base, sarà indispensabile anche per gli spogliatoi delle attvità sportive, alberghi, trasporto pubblico locale e ferroviario regionale.

Sono aumentate le categorie con obbligo di vaccino, dagli insegnanti alle Forze dell’Ordine. Il personale sanitario avrà l’obbligo della terza dose.

Ecco il pdf con il testo completo: pdf decreto super green pass

