Dopo il turno di riposo, arrivato post successo casalingo contro Anzio: 80-75 il punteggio finale, il Club Basket Frascati, torna in campo. Monetti e compagni saranno impegnati sul campo della capolista romana San Paolo Ostiense. Appuntamento a Sabato 27 novembre, presso il Palazzetto Claudio Spanu, in Viale S. Paolo, nel quartiere Ostiense. Palla a due alle ore 18.00, per un match valido per la settima giornata di campionato di serie C Gold, girone A, in cui la formazione rossoblu cerca la seconda vittoria consecutiva.

Il match contro la capolista

”Il San Paolo Ostiense è una squadra molto ostica con un sistema di gioco ben definito. Sono in un ottimo momento di forma: hanno commesso un solo passo falso finora e sono attualmente la capolista del campionato. I favori del pronostico sono dalla loro parte ma faremo il massimo per metterli in difficoltà. ” Queste le parole di capitan Monetti sul prossimo avversario.

Dichiarazioni sul campionato: obiettivo play off



Il play rossoblu sul campionato dichiara: ”La C Gold diventa anno dopo anno sempre più competitiva: in ogni partita bisogna dare il massimo per portare a casa i due punti. Abbiamo allestito, secondo me, un’ottima squadra: composta in primis da persone serie. Mi trovo molto bene con i compagni e di settimana in settimana ci conosciamo sempre di più”. E aggiunge: ”Il bilancio finora è di tre vittorie e due sconfitte. Il nostro obiettivo è quello di entrare nei playoff, ma per far questo non dobbiamo distrarci e commettere passi falsi. Nelle ultime settimane abbiamo stretto i denti a causa degli infortuni. Ora stiamo recuperando e speriamo di essere al completo il prima possibile.”