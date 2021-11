Serie D. L’APDB Roma a Guidonia in cerca di riscatto

L’Apdb Roma a Guidonia in cerca di riscatto, per interrompere la striscia negativa degli ultimi due turni: dopo le sconfitte subite dalla Fortitudo Tirreno e CBF Sporting Monteporzio.

La sconfitta casalinga contro Monteporzio

Perde l’APDB del duo Cesaretti-Frese tra le mura amiche della Tensostruttura in Via Oppido Mamertina (quartiere Appio Claudio, Statuario), con la formazione del Monteporzio: gli ospiti partiti subito meglio, con i gialloblu costretti a rincorrere: 13-19 il parziale dopo dieci minuti di gioco. La formazione di Rozera sempre avanti fino al suono dell’ultima sirena, con il tabellone che recita 59-83 in favore degli ospiti, infliggendo così ai romani la seconda sconfitta consecutiva. ”Nella partita con Monteporzio, il -24 è un risultato bugiardo, anche se abbiamo meritato di perdere, ma non con questo scarto, così ampio. Abbiamo subìto troppo la loro fisicità.” Queste le parole di coach Frese, che aggiunge: ”Poi abbiamo un problema che dobbiamo risolvere il prima possibile: ovvero l’approccio alle partite. Ci troviamo sempre a dover rincorrere, e questo di certo non ci aiuta. Dovremmo essere un po’ più aggressivi a inizio gara, per poi cercare di giocarcela punto a punto, e non essere già a inizio secondo quarto, sotto di dieci lunghezze. Diventa poi tutto più complicato per l’andamento della partita.”

Il prossimo turno

L’APDB Roma è a quota due punti in classifica per il successo esterno sull’Atletico Diritti nella terza giornata di campionato. Nel prossimo turno, la squadra romana sarà impegnata in trasferta sul parquet del Basket Guidonia, reduce da una sconfitta di misura contro la Fortitudo Tirreno. ”I ragazzi di Guidonia non li conosciamo. Quindi non sappiamo che tipo di squadra ci aspetterà. Sicuramente sarà una trasferta tosta. Su un campo difficile. Il nostro obiettivo è sempre quello di fare meglio delle uscite precedenti. Sappiamo che sarà complicato, ma ci stiamo già preparando meglio possibile, per raggiungere l’obiettivo che è sempre, prima la crescita dei ragazzi, e poi la vittoria.” Come dichiarato dal tecnico gialloblu. Appuntamento a Venerdì 26 novembre, presso l’Istituto A. Volta, in Via delle Calle-Guidonia Montecielo. Basket Guidonia – APDB Roma: un match valido per la sesta giornata di campionato di serie D, girone B. Palla a due fissata alle ore 21.15.