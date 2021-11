Al via una nuova settimana di eventi tra i quali anche gli appuntamenti delle manifestazioni vincitrici dell’avviso pubblico triennale “Contemporaneamente Roma 2020-2021-2022”. Tutte le informazioni sulle iniziative delle istituzioni culturali e delle associazioni vincitrici dei bandi sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma .

Ecco alcuni degli appuntamenti di questa settimana.

FESTIVAL DELLE SCIENZE DI ROMA

Fino al 28 novembre all’Auditorium Parco della Musica sono tanti gli eventi della XVI edizione del Festival delle Scienze di Roma, prodotto dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con diversi partner scientifici e culturali, e che ha per tema le SFIDE. Tra i tanti appuntamenti, fruibili in presenza e in streaming, si segnalano gli incontri: L’ordine nel Caos con il neo Premio Nobel Giorgio Parisi ( giovedì 25 alle ore 21); Galileo contro i nemici del pensiero scientifico con l’astronoma e astrofisica Sandra Savaglio in dialogo con l’astrofisico Mario Livio ( venerdì 26 alle ore 16.15); Nello Spazio nessuno può sentirti respirare con il fumettista Leo Ortolani ( sabato 27 alle ore 10); Neanderthal: un’eredità condivisa con l’antropologo Giorgio Manzi in dialogo con l’archeologa Rebecca Wragg Sykes ( domenica 28 alle ore 17.30). Inoltre sempre domenica 28 novembre alle ore 19, nel Teatro studio Borgna, si terrà la conferenza-spettacolo Notturno Dante a cura degli astronomi del Planetario di Roma Capitale (Gabriele Catanzaro, Giangiacomo Gandolfi, Stefano Giovanardi, Gianluca Masi). Un itinerario nel cosmo dantesco guidato da un Virgilio virtuale, il Virtual Telescope, seguendo le tracce nell’Universo attuale di un mondo letterario che ha profondamente segnato la rappresentazione di quello reale.

Biglietti online su https://www.ticketone.it.

All’Auditorium Parco della Musica da domenica 28 novembre 2021 al 28 marzo 2022 ritornano le Lezioni di Storia, ciclo di incontri ideato dagli Editori Laterza in coproduzione con la Fondazione Musica per Roma. Il tema affrontato in questa nuova edizione è la Guerra dei Sessi. Si racconterà il conflitto tra donne e uomini nel corso della storia dell’umanità, nelle sue tante forme: dalla famiglia alla politica, dall’economia alla letteratura, dall’arte allo spettacolo. Storie straordinarie e controverse, dalle più note a quelle sconosciute, dimostreranno soprattutto la forza, il talento, l’astuzia e l’immaginazione di alcune grandi donne che hanno combattuto le disuguaglianze di genere nei vari campi, allontanandosi dagli stereotipi sociali delle diverse epoche. Tutte le lezioni saranno introdotte da Paolo Di Paolo. Nel primo incontro, domenica 28 novembre alle ore 11, sul palco della Sala Sinopoli Eva Cantarella in Armi e Potere: le Regine guerriere racconterà della potente storia delle Amazzoni nel mondo antico. Le Lezioni potranno essere seguite anche in diretta streaming sulla piattaforma auditoriumplus.com. I biglietti singoli per le lezioni in presenza, gli abbonamenti e i biglietti per le dirette streaming sono acquistabili online su www.auditorium.com e www.ticketone.it.

MUSICA

Ancora al Parco della Musica, nella Sala Sinopoli, mercoledì 24 novembre alle ore 20.30 è atteso il maestro toscano Federico Maria Sardelli, alla guida dell’Accademia Barocca e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per un appuntamento con la musica di Antonio Vivaldi, di cui è in programma l’oratorio Juditha Triumphans. Giovedì 25 novembre alle ore 19.30, sul podio della Sala Santa Cecilia, sarà il direttore principale Sir Antonio Pappano a dirigere l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nella Sinfonia n. 1 di Sibelius e nel Concerto n. 1 per pianoforte di Johannes Brahms. Solista Daniil Trifonov, uno dei più talentuosi pianisti attualmente sulla scena internazionale. Infine, per la stagione da camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, lunedì 29 novembre alle ore 20.30 il pianista russo Arcadi Volodos eseguirà musiche di Schumann e Schubert. Biglietti online: https://www.ticketone.it.

Nell’ambito della XXIII edizione di Incontri Festival – Orizzonte Multiplo, a cura di MRF 5, mercoledì 25 novembre alle ore 19 presso la Chiesa di Santa Dorotea (Via di Santa Dorotea, 23), verrà eseguito PIPES#1: il suono del vento, concerto di zampogne di musica sacra popolare e colta a cura di Alessandro Mazziotti ed altri musicisti. Ingresso libero.

Alla Casa del Jazz prosegue la programmazione con i concerti di Luca Ciarla, che esegue in solo l’intero spartito della sua band, suonando il violino come una chitarra, un violoncello o uno strumento a percussione ( venerdì 26 novembre ); del pianista e compositore Antonio Artese accompagnato dal suo quartetto ( sabato 27 novembre ) e, domenica 28 novembre, con il concerto Jac in Jazz – Omaggio a Jacovitti, dedicato all’immenso talento artistico di Benito Jacovitti da parte dello swing quartet di Francesca Tandoi con la partecipazione di Daniele Cordisco e con un ospite d’eccezione, l’attore Stefano Sabelli. Biglietto online su https://www.ticketone.it .

All’Auditorium Parco della Musica, per la programmazione della Fondazione Musica per Roma, domenica 28 novembre alle ore 21 grande attesa per la reunion di Raf e Umberto Tozzi che nella Sala Santa Cecilia proporranno in concerto i loro più grandi successi. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro Ciak di via Cassia, ultimi spettacoli live con Ciak si suona, la rassegna gratuita a cura dell’Associazione Socio Culturale Ambientale Ponte Milvio dedicata alla composizione di musica per il cinema. In programma venerdì 26 novembre alle ore 19 e alle 21 il concerto del Virtuoso Jazz Duo (Gianni Oddi, sax e Alessandro Bonanno, pianoforte); sabato 27 novembre alle ore 21 La Canzone Romana con il Trio Lallero (Raffaela Siniscalchi, voce; Massimo Antonietti, chitarra; Denis Negroponte, fisarmonica); domenica 28 novembre alle ore 17.30 Omaggio a Franco Zeffirelli con musiche di Alessio Vlad eseguite dall’Ensemble Roma Sinfonietta diretta da Enrico Lombardi; lunedì 29 novembre alle ore 19 e alle 21 concerto del duo Bianca Fiorito, flauto e Gian Marco Ciampa, chitarra. Fino al 29 novembre , presso il foyer del teatro, è allestita la mostra multimediale Dal Muto al Suono a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia, dedicata all’evoluzione del sonoro nella produzione cinematografica. Ingresso gratuito con prenotazione a: infopontemilvio@gmail.com – 347.8537213.

Al Teatro del Lido di Ostia, lunedì 29 novembre alle ore 19.30 il Coro Femminile Eos, diretto da Fabrizio Barchi, propone A ricantar le Stelle un suggestivo viaggio musicale nella Commedia di Dante. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Nell’ambito del 58° Festival di Nuova Consonanza, a cura dell’associazione Nuova Consonanza, martedì 30 novembre alle ore 20.30, presso il Teatro Torlonia si terrà il concerto Qui nella torre, opera da camera di Daniele Carnini su testo di Renata M. Molinari, che verrà eseguita da Hemisphaeria Trio (Damiana Mizzi soprano, Roberto Mansueto violoncello, Marcos Madrigal pianoforte). Biglietti online su https://www.liveticket.it.

TEATRO

Al via la nuova stagione del Teatro dell’Opera che fino al 28 novembre , presso il Teatro Costanzi, mette in scena Julius Caesar, melodramma in due atti del compositore Giorgio Battistelli su testo di Ian Burton tratto da Shakespeare, con la regia di Robert Carsen. A dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro dell’Opera di Roma sarà il maestro Daniele Gatti. Le scene sono di Radu Boruzescu, i costumi di Luis F. Carvalho e le luci dello stesso Carsen con Peter Van Praet. Repliche: giovedì 25 alle ore 20, sabato 27 alle 18 e domenica 28 alle 16.30. Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro e online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro Argentina prosegue fino al 9 dicembre la messa in scena di Amleto diretta da Giorgio Barberio Corsetti, con Fausto Cabra nelle vesti del protagonista affiancato tra gli altri da Michelangelo Dalisi e Mimosa Campironi. In questo nuovo lavoro Corsetti situa la tragedia shakespeariana in un complesso gioco di scatole sceniche per un pubblico che si troverà partecipe dei desideri, delle paure, della lotta di Amleto alla ricerca del suo posto nel mondo.

Domenica 28 e lunedì 29 novembre primi due appuntamenti dedicati al Purgatorio di Dante per il ciclo di appuntamenti L’impresa fantastica dell’attore Colangeli, in cui Giorgio Colangeli recita a memoria la Commedia del sommo poeta, con la complicità di Marco Maltauro e la musica di Diego Dall’Osto. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, per la rassegna Luci sulla Togliatti, mercoledì 24 e giovedì 25 novembre , ultimi appuntamenti con Medea per strada, lo spettacolo itinerante in pullman in collaborazione con Festival Mauro Rostagno. La rassegna pone l’accento su tematiche sociali come la ricorrenza, il 25 novembre, della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Sabato 27 novembre alle ore 21 andrà in scena Come tutte le ragazze libere dell’autrice bosniaca Tanja Sljivar con la regia di Paola Rota. Una commedia sulla necessità di andarsene via per poter prendere decisioni sul proprio corpo e sulla propria vita. Biglietti online su http://www.2tickets.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca mercoledì 24 novembre in Sala Grande, in scena Madame Bovary, con Annig Raimondi e Antonio Rosti che ci portano nella vita di Emma Rouault, mentre in Sala Piccola, Le Unghie di Valentina Fratini e con Isabella Giannone racconta un’affascinante esplorazione del lato oscuro della mente femminile. Ancora in Sala Grande, dal 25 al 27 novembre lo spettacolo Ti amo, Maria! di Giuseppe Manfridi con Giulia Bornacin e Stefano Scaramuzzino, presenta la vicenda di un uomo e della sua ossessione d’amore. Martedì 30 novembre, sempre alle 21, in Sala Piccola, andrà in scena Come tutte le ragazze libere di Tanja Sljivar con la regia di Paola Rota. Da martedì 30 novembre (in replica fino al 5 dicembre), in Sala Grande, arriva anche lo spettacolo Le opere complete di Shakespeare in 90′ di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield con Lorenzo Degl’Innocenti, Fabrizio Checcacci e Roberto Andrioli. Una parodia delle opere shakespeariane eseguita in forma comicamente abbreviata e divertente. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro del Lido di Ostia, per la rassegna Teatro d 369gradi, giovedì 25 novembre in scena Piccoli Funerali di e con Maurizio Rippa, accompagnato da Amedeo Monda alla chitarra. Uno spettacolo commovente capace di accogliere il dolore e trasformarlo in rinascita. Venerdì 26 e sabato 27 novembre , in programma Uno Spettacolo Divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio, di Nicola Borghesi e Lodo Guenzi, in collaborazione con Daniele Parisi e Gioia Salvatori. Una riflessione sul teatro e sul perché si continui a stare sulla scena oggi. Domenica 28 novembre , la performance di danza Emergere dal Tempo, ipotesi di danza dell’antica Roma interpretata da Paola Nappi e Anna Cirigliano con le danzatrici di Choros archeologia e danza. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Gli spazi del Teatro India per tre notti ( 26, 27 e 28 novembre dalle ore 20.30 alle 24) verranno investiti dagli interventi degli artisti Fabio Condemi, DOM-, Industria Indipendente, mk, Muta Imago, trasformandosi in un territorio immersivo e contemplativo. Tutto questo è Antidoto, con fuochi perenni, fenici, esercizi divinatori, apparizioni radiofoniche, caverne che parlano e deserti salini che proiettano archivi luminosi: entrando in queste stanze dei desideri, le percezioni si alterano e l’abitazione dello spazio invita ad una pulsazione continua, labirintica e collettiva. Fino al 28 novembre , prosegue anche la messa in scena di La febbre dal testo di Wallace Shawn, con Federica Fracassi e la regia di Veronica Cruciani, un’elaborata denuncia del capitalismo globale, feroce e ironicamente divertente. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro Valle Franca Valeri fino al 28 novembre è in corso il progetto Invisibile, che ogni sera propone l’ascolto di podcast, in una selezione nazionale e internazionale a cura di Federica Manzitti realizzata con il Teatro di Roma. Invisibile è il risultato di una caccia alle migliori creazioni di un genere che coinvolge autori, produttori e sound-designer, che ha conquistato ogni giorno nuovo pubblico. Tutte le sere ore 18 e ore 20, domenica ore 17. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili (max 30 persone).

Al Teatro Villa Pamphilj domenica 28 novembre alle ore 16.30 va in scena il monologo L’arte della fuga con Marco Brinzi, drammaturgia di Andrea Cosentino e regia di Caterina Simonelli. Nello spettacolo si alternano diversi personaggi ironici e marginali che hanno avuto modo di incontrare il grande pianista Glenn Gould poco prima della sua leggendaria rinuncia alle scene. Prenotazione obbligatoria: scuderieteatrali@gmail.com – 06.5814176.

Per il festival Flautissimo 2021, a cura dell‘Accademia Italiana del Flauto, al Teatro Palladium sabato 27 (ore 19) e domenica 28 novembre (ore 18) andrà in scena lo spettacolo La strada che va in città diretto da Iaia Forte e con Valentina Cervi. La storia di una ragazza che sceglie di fare un matrimonio d’interesse per poi accorgersi che il vero amore è altrove. Biglietti online su https://www.boxol.it.

Per gli appuntamenti dedicati alla drammaturgia contemporanea, Fabulamundi Playwriting Europe a cura di PAV, mercoledì 24 novembre alle ore 14.30 sul sito web e sul suo canale Facebook propone l’incontro gratuito con la drammaturga Nalini Vidoolah Mootoosamy nell’ambito del ciclo In a New Light.

Sul palco del Teatro Belli in piazza Sant’Apollonia, Trend – Nuove frontiere della scena britannica, a cura del Teatro Belli di Antonio Salines Srl, porta in scena dal 24 al 28 novembre Coriolanus Vanishes di David Leddy con Federica Valloni e la regia di Enzo Aronica. Chris è un personaggio tormentato che vive in una prigione claustrofobica e inquietante, da cui contempla il terrorismo globale, la famiglia, le relazioni, il senso di colpa e la morte. Dal 29 novembre al 1° dicembre è la volta di Scenes with Girls di Miriam Battye, con Chiarastella Sorrentino, Chiara Gambino e Giulia Chiaramonte, regia di Martina Glenda. Due ragazze, Lou e Tosh, vivono in un appartamento e non hanno intenzione di cedere ad uno schema di vita che qualcun altro ha deciso per loro: hanno la loro amicizia e questo basta. Inizio spettacoli ore 21. Prenotazione obbligatoria: 06.5894875 – botteghino@teatrobelli.it. Biglietti acquistabili sul sito www.teatrobelli.it.

Al via dal 25 novembre al 13 dicembre la seconda edizione di Drag Me Up – Queer Art Festival, organizzato da Ondadurto Teatro, che mette al centro della scena contemporanea il mondo QUEER, accendendo i riflettori sulle arti performative come il Draging, il Pop, la Performing Art, il Cabaret, la Stand Up Comedy. Il festival con i suoi eventi performativi, incontri, mostre e laboratori, intende porsi come una vera e propria vetrina dove rappresentare tutte le espressioni di genere, coniugando ironia e attivismo socio-culturale. Si parte giovedì 25 novembre alle ore 18.30 all’Ellington Club (Via Anassimandro, 15) con l’inaugurazione a ingresso gratuito dedicata all’icona Raffaella Carrà, mentre lunedì 29 novembre alle ore 21, all’OFF/OFF Theatre ci sarà la prima romana delle Nina’s Drag Queens, con lo spettacolo di teatro drag Nina’s Radio Night. Prenotazioni: info@dragmeup.it oppure WhatsApp 351.6521328.

Nell’ambito del programma gratuito di spettacoli e laboratori online proposti dal progetto Piattaforma digitale I-Drama: innovazione e creatività, a cura dell’Associazione Culturale I-Drama Aps, sabato 27 novembre dalle ore 21, dal Teatro Fara Nume di Ostia verrà trasmesso in streaming sulla piattaforma www.idrama.it, lo spettacolo Odissea, a cura di Stefania Maccari e con la regia di Andrea Serafin. Il mito di Penelope e l’attesa del ritorno attualizzati nel presente. Tre attrici in scena, tre monologhi in cui ognuna rimanda all’altra riflessioni ed azioni che albergano nel profondo dell’universo femminile, infinito, concreto ed immaginifico.

Nell’ambito di Inside Out Contemporary Dance, a cura del Balletto di Roma, domenica 28 novembre alle ore 14.30, presso la sede in via Baldo degli Ubaldi, si terrà il laboratorio coreografico Arcipelago con Pablo Tapia Leyton. Accesso gratuito, max 25 persone, riservato a operatori di settore (studenti e docenti di danza, coreografi, operatori culturali) con prenotazione obbligatoria sul sito www.ballettodiroma.it.

CINEMA

Al Nuovo Cinema Aquila dal 24 al 25 novembre si svolgerà il Festival del Cinema Russo 2021, organizzato dall’Istituto di Cultura e Lingua Russa di Roma in collaborazione con Mosfilm, Sandro Teti Editore, Forum di dialogo italo-russo, Russia Beyond Italia e Cineteca Italiana di Milano. In programma mercoledì 24 novembre alle ore 19 l’incontro con il regista Karen Georgievič Šachnazarov al quale seguirà la proiezione di Tigre bianca dello stesso regista. Alle ore 21 proiezione di Volano le cicogne di Michail Konstantinovič Kalatozov. Giovedì 25 novembre alle ore 18.30 L’infanzia di Ivan di Andrej Arsen’evič Tarkovskij e alle ore 20.30 Va’ e vedi di Elem Germanovič Klimov. Le proiezioni sono gratuite e i film proiettati in lingua originale con i sottotitoli in italiano.

Sempre al Nuovo Cinema Aquila ultimi giorni di proiezioni per la XX edizione di RIFF – Rome Independent Film Festival, la kermesse curata dall’Associazione Culturale RIFF. Mercoledì 24 novembre alle ore 20.15 si terrà il focus Black Films Matter con le proiezioni di I’m Fine (Thanks for Asking)! di Kelley Kali e Angelique Molina e di Judas and the Black Messiah di Shaka King, mentre giovedì 25 novembre in programma dalle 20.15 lo speciale Love & Pride Day con la proiezione di diversi titoli a tematica LGBTQ+ e la presenza di attori e registi. Nella serata di chiusura, venerdì 26 novembre , all’incontro con il regista Francesco Apolloni (ore 20) seguirà la proiezione del suo film Addio al nubilato e, dalle ore 21.30, la Cerimonia di Premiazione della sezione lungometraggi e documentari. I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del cinema.

Nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni proseguono le proiezioni della rassegna Tarkovskij e il trascendente nel cinema dedicata alle visioni filmiche del regista russo e di altri grandi del Novecento. Sono in programma: due film di Carl Theodor Dreyer La passione di Giovanna d’Arco ( 24 novembre ) e Ordet ( 25 novembre ); Solaris di Andrej Tarkovskij ( 26 novembre ), 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick ( 27 novembre ), Je vous salue, Marie di Jean-Luc Godard ( 28 novembre ) e Il pianeta azzurro di Franco Piavoli ( 30 novembre ). Inizio proiezioni ore 20, ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili con prenotazione obbligatoria sul sito www.palazzoesposizioni.it.

Molto ricco il calendario settimanale della Casa del Cinema che dal 26 al 28 novembre presenta la nuova edizione del Festival del cinema turco. In programma sei film di recente produzione inaugurati da Omar e noi ( 26 novembre ore 19.30), diretto dal turco Mehmet Bahadır Er e dall’ucraina Maryna Er Gorbach.

Seguirà dal 29 novembre l’omaggio all’attrice Laura Antonelli, attraverso una rassegna cinematografica ( fino al 1° dicembre ) e una mostra di fotografie inedite ( fino al 12 dicembre ). Si comincia l unedì 29 novembre con le proiezioni di Il Merlo Maschio di Pasquale Festa Campanile (ore 16), Malizia di Salvatore Samperi (ore 18.30) al quale seguirà un incontro e la presentazione in anteprima di un video a cura di Bernard Bédarida e Nello Correale, tratto dal film documentario Senza Malizia. Introducono Donatella Schürzel e Giorgio Gosetti. Chiude la serata il film Venere in pelliccia di Massimo Dallamano (ore 21). Martedì 30 novembre , invece, i film Sans mobile apparent di Philippe Labro (ore 16), Mio Dio come sono caduta in basso di Luigi Comencini (ore 18) e L’Innocente di Luchino Visconti (ore 20).

Tra gli altri appuntamenti della settimana si segnalano anche le presentazioni, giovedì 25 novembre alle ore 18, dell’ultimo romanzo di Minnie Minoprio La merlettaia, e martedì 30 novembre , sempre alle 18, del volume Furio Scarpelli. Pennello, china e macchina da scrivere, curato da Sabrina Perucca, Alberto Sarasso, Giacomo Scarpelli e dedicato all’indimenticato sceneggiatore. Presenzieranno Francesca Archibugi, Massimo Ghirlanda, Leone Pompucci, Marco Tiberi e Paolo Virzì. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Al via la terza fase della manifestazione 48 Hour Film Project, curata dall’Associazione culturale Le Bestevem. Nei giorni 29 e 30 novembre 2021 e 1° dicembre , dalle ore 18.30 alle ore 21, sulla pagina Facebook di Le Bestevem e sul sito www.cinema48.it, verranno trasmessi online tutti i cortometraggi in concorso.

INCROCI ARTISTICI

Al via la nuova edizione del progetto La Zattera, a cura dell’Associazione Culturale Stalker. Fino al 31 dicembre verrà sviluppato un percorso di formazione, ricerca artistica, esplorazione urbana e sociale, aperto all’incontro tra artisti, cittadini, esperti e testimoni che porti, alla fine delle tre edizioni annuali, alla realizzazione di un’opera artistica, La Zattera appunto. Un’opera che vuole essere un archivio delle memorie disperse e rimosse di quanti, invisibili, hanno abitato informalmente la città negli ultimi 150 anni. Il progetto ruota attorno alla costruzione di azioni artistiche pubbliche e partecipate chiamate Circostanze, che avranno luogo nei siti e con le realtà sociali e culturali interessate. Domenica 28 novembre dalle ore 10 alle 13 in programma la Circostanza Ostiensistan, un approdo sulla via della seta, esplorazione dell’Ostiense, zona che negli anni è stata luogo di riferimento dei profughi afghani e curdi. Appuntamento alla Stazione Ostiense in piazzale dei Partigiani. Prenotazione: labstalker@gmail.com.

Nell’ambito della XXIII edizione di Incontri Festival – Orizzonte Multiplo, a cura di MRF 5, giovedì 26 e venerdì 27 novembre , presso Scena_ Spazio Cinema Eventi e Nuove Arti (Via Degli Orti d’Alibert, 1), si terrà Doctorclip Roma poetry film festival, rassegna di videoClip di poesia con Veronica D’Auria e altri ospiti. Il festival si concluderà martedì 30 novembre presso l’OFF/OFF Theatre (Via Giulia, 20) con le performance Epigenetic Poem di Giovanni Fontana, Creando chaos di Marco Palladini, What have you been in your past di Ludovica Manzo e con l’installazione interattiva M’illumino d’immenso di Lino Strangis. Ingresso libero.

Sabato 27 novembre presso la Biblioteca Gianni Rodari (Via Francesco Tovaglieri, 237), si conclude AURA 2021, Alberi e uomini per resistere assieme, il progetto di resilienza culturale dell’Associazione AC Bell’Italia’88 dedicato al racconto degli alberi secolari di Roma. Protagonista dell’incontro è Washingtonia, una specie di palma proveniente dagli Stati Uniti che ha fatto dell’adattamento agli uragani la sua forza. Dalle ore 10.30 si alterneranno le letture a cura di Shara Guandalini, la voce della storica Caterina Brazzi e dell’attore Gabriele Manili. A conclusione l’artista Laura Stamerra terrà un laboratorio didattico che attraverso l’utilizzo di materiali naturali e riciclati, guiderà i partecipanti nella realizzazione di un manufatto artistico che sarà parte di una installazione collettiva. Gratuito con prenotazione obbligatoria: info@bellitalia88.it – 335.5332224. Max 50 partecipanti.

Nell’ambito delle visite organizzate dalla manifestazione gratuita Creature, realizzata dall’Associazione Open City Roma, con l’intento di scoprire il suono della città tramite la ricerca dell’attenzione e dell’ascolto, sabato 27 e domenica 28 novembre , dalle ore 9 alle 15, si terranno le visite speciali alla terrazza di Palazzo Inail (via IV novembre, 144) che offre una splendida vista panoramica sulla città, con spiegazione sul progetto e sull’architettura del palazzo. A conclusione si potrà ascoltare in cuffia la composizione inedita dei musicisti di MetaDiaPason ispirata al paesaggio che si osserva dalla terrazza. Prenotazioni obbligatorie su www.creaturefestival.it.

ARTE

La Sala Santa Rita fino al 29 novembre ospita Bianco Naturale dell’artista bolognese Sabrina Mezzaqui, classe 1964, a cura di Galleria Continua. L’opera esposta, lunga novanta metri, è una collana di foglioline di carta, infilate con perline, frutto di un lavoro collettivo, che si fa “misura” del tempo. Guardando alla poesia J618 (1862) di Emily Dickinson, l’artista ha trasformato la lentezza di gesti ripetuti nella chiave del seminario “Meditazione delle Mani”, tenutosi a Cesena nel 2016, invitando i partecipanti di allora, e adesso i visitatori, a meditare sull’idea stessa di tempo. Accompagna l’opera, la proiezione delle foto in bianco e nero di Paolo Carraro, che hanno come soggetto proprio le mani al lavoro per la realizzazione del manufatto. Ingresso libero da martedì a domenica ore 18-21.

Nell’ambito di Art Stop Monti, a cura di Nufactory, sui due billboard all’interno della stazione Cavour della Metro B fino al 1° dicembre , è presente l’installazione dell’artista Michela Picchi che sabato 27 novembre , racconterà del suo progetto in una video intervista trasmessa online sul sito e sui canali Facebook ed Instagram della manifestazione.

Presso il Citylab 971 (Ex Cartiera Salaria in Via Salaria, 971) prosegue fino al 27 novembre Fotonica Festival 2021, a cura di Flyer srl impresa sociale. Ogni sera dalle ore 16 alle 22, sono fruibili installazioni audio/video, progetti artistici in realtà aumentata, videomapping ed è allestita la mostra di arte virtuale El Mundo Nuevo. Venerdì 26 novembre alle ore 21 in programma l’incontro AV Real Time Interaction con PixFoil/Luca Spagnoletti che illustrerà le sue esperienze con Deep Dream e MIAC future room (ultime installazioni fatte in collaborazione con Andrew Quinn, None Collective). A seguire le performance audiovisual Giardino Magnetico dell’australiano Andrew Quinn e dello stesso PixFoil/Luca Spagnoletti (ore 22) e Field di Martin Messier (ore 23). Sabato 27 novembre in programma alle ore 21 la conversazione tra Gianluca Del Gobbo e St.Robot sul presente e il futuro della Queer Audio Visuals Culture. A seguire le performance audiovisuali Disco Disco di Produkkt e Fivequestionmarks (ore 22), Backdrifter Live di Backdrifter (ore 23), St.Robot Live di di St.Robot (ore 23.45) e Lizing di LiZ. Per assistere alle performance, acquisto dei biglietti sul sito della manifestazione https://fotonicafestival.com.

Per Scegli il Contemporaneo – Ti racconto Roma, a cura di “Senza titolo” – Progetti aperti alla Cultura, domenica 28 novembre alle ore 16, al Palazzo delle Esposizioni l’artista Maria Adele Del Vecchio interverrà con un suo personale racconto nell’ambito della mostra “Tre stazioni per Arte e Scienza” con un particolare riguardo alla sezione “La scienza di Roma” dedicata alla storia delle idee e delle scoperte scientifiche, e del loro impatto nella società, portate avanti da grandi scienziati che hanno lavorato a Roma. Max 15 partecipanti, prenotazione obbligatoria: info@senzatitolo.net .

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, mercoledì 24 novembre alla Centrale Montemartini apre al pubblico la seconda parte della mostra Colori dei Romani, che presenta altri sei capolavori che si aggiungono all’ampia selezione di mosaici già proposta nell’esposizione inaugurata nell’aprile 2021. A partire dal 25 novembre e in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, all’interno del Tempietto di Diana in Villa Borghese verrà esposta l’installazione Daphne is back dell’artista Guido Iannuzzi, che reinterpreta il mito classico di Dafne e Apollo attualizzandolo.

Per il ciclo di incontri aMICi, mercoledì 24 novembre alle ore 11 al Museo Pietro Canonica a cura di Carla Scicchitano, visita gratuita al percorso della mostra Dante nelle sculture di Pietro Canonica (max 20 partecipanti), mentre alle ore 17, al Museo di Roma in Con i tuoi occhi, a cura di Fulvia Strano, si dialogherà a più voci davanti a un quadro delle collezioni del museo (max 15 partecipanti). Venerdì 26 novembre alle ore 17 al Museo di Roma in Trastevere visita guidata gratuita alla mostra in corso Calogero Cascio. Picture Stories, 1956-1971, a cura di Diego Cascio e Natalia Cascio con Roberta Perfetti e Silvia Telmon (max 15 partecipanti).

Infine, per il ciclo di conferenze online in occasione dei 150 anni dalla proclamazione di Roma Capitale, lunedì 29 novembre alle ore 17.30 sulla piattaforma Google Suite si terrà l’incontro Per i tuoi 150 anni – Roma “città della scienza”: luoghi e istituzioni della ricerca, a cura di Giovanni Paoloni. Il link per partecipare viene inviato all’atto della prenotazione. Per gli incontri e le visite guidate, prenotazione obbligatoria allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

Al Palazzo delle Esposizioni, prosegue fino al 27 febbraio 2022 il progetto espositivo Tre stazioni per Arte-Scienza, dedicato all’incontro fra arte, scienza e società. Un confronto che si articola attraverso tre mostre che rappresentano tre diversi punti di vista: quello storico (La scienza di Roma. Passato, presente e futuro di una città), quello artistico (Ti con zero), e quello della ricerca scientifica contemporanea (Incertezza. Interpretare il presente, prevedere il futuro). Per il ciclo di incontri organizzato nella cornice dello stesso progetto espositivo, giovedì 25 novembre alle ore 18.30, in Gradienti della Terra il geologo Carlo Doglioni, spiegherà come i fenomeni naturali sul nostro pianeta, dalla tettonica delle placche ai terremoti, alle maree, siano generati da gradienti chimico-fisici. Venerdì 26 novembre alle 19.30 invece per il ciclo Sound Performances a cura di Xing, si terrà Years, una sound performance di musica contemporanea dell’artista tedesco Bartholomäus Traubeck basata su un giradischi modificato che genera musica da sculture sonore a forma di disco, ricavate da sezioni di tronchi d’albero di diverse specie. Traubeck ha sostituito la puntina con uno strumento di lettura ottica e un programma in grado di leggere le venature naturali di un albero e di associarle ai suoni di un piano.

Orari di tutte le mostre: domenica, martedì, mercoledì e giovedì ore 10-20, venerdì e sabato ore 10-22.30. Biglietti online su https://ecm.coopculture.it .

Al Mattatoio, mentre prosegue fino al 9 gennaio 2022 il progetto espositivo Conosco un labirinto che è una linea retta, sviluppato dall’artista Dora García per i Padiglioni 9A e 9B e curato da Angel Moya Garcia, il Padiglione 9A si anima di un public program composto da una serie di performance e incontri rivolti ad approfondire i temi della mostra. Venerdì 26 novembre , alle ore 19, si svolge Rehearsal / Retrospective, una performance che prende la forma di una sessione di prove. Uno dei performer interpreta il ruolo del regista, o insegnante, mentre gli altri agiscono come “allievi” provando quattro performance del repertorio di Dora García: L’artista senza opera (2009), La sfinge (2005), Le preghiere (2007) e Il messaggero (2002). Con la partecipazione di Michelangelo Miccolis, Geoffrey Carey, Brianda Carreras, Lyncoln Diniz, Maria Elena Fantoni, Ilaria Genovesio, Nick Von Kleist. Ingresso libero, da martedì a domenica ore 11-20.

Al MACRO proseguono le mostre del programma autunnale: Fore-edge Painting, con Tauba Auerbach, Kerstin Brätsch, Cansu Çakar, Enzo Cucchi, Camille Henrot, Victor Man, Andrea Salvino e Andro Wekua; You can have my brain di Anna-Sophie Berger e Teak Ramos; The Extra Geography di Sublime Frequencies; Autoritratto come Salvo, che include anche opere di Jonathan Monk, Nicolas Party, Nicola Pecoraro e Ramona Ponzini; Win A New Car di VIER5; Chi ha paura di Patrizia Vicinelli, dedicata alla poetessa bolognese Patrizia Vicinelli. La sezione RETROFUTURO, focus sulla collezione che si espande nel tempo, vede l’ingresso di un’opera dell’artista Federico Antonini. Per gli incontri della sezione AGORÀ, venerdì 26 novembre alle ore 18.30 torna un nuovo appuntamento della serie Un’opera con Giuseppe Garrera, che sarà dedicato al racconto di Senza titolo, Dodici cavalli di Jannis Kounellis. Ingresso gratuito. Orari: martedì, mercoledì, giovedì e domenica ore 12-20; venerdì e sabato ore 12-22.

LETTERATURE

Nell’ambito della programmazione delle Biblioteche di Roma, proseguono le tre esposizioni della rassegna Il Racconto della Natura. Presso la Sala Conferenze Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali (Via Ulisse Aldrovandi), è visitabile fino al 30 giugno 2022 la mostra didattica Il nostro posto nel cosmo, nella quale l’astrofisico Amedeo Balbi e l’architetto Ximo Vilabelda propongono una passeggiata nell’universo con le sue proporzioni reali in scala, per comprendere e interiorizzare dove siamo nello spazio. La mostra è destinata in particolare alle visite didattiche per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fino a 16 anni. Orari: dal lunedì al venerdì 9-13. Info e prenotazioni: ufficioscuola@bibliotechediroma.it. Alla Biblioteca Guglielmo Marconi è visitabile l’allestimento permanente Terrestre con le fotografie di Brendan Pattengale. Orari: lunedì 15-19; da martedì a venerdì 9-19; sabato 9-13. Info: ill.guglielmomarconi@bibliotechediroma.it. Nella Biblioteca Casa delle Letterature è ospitata fino al 7 gennaio 2022 la mostra Per Incantamento dell’artista e illustratrice Albertina Bollati, che a partire da un celebre verso del Sommo Poeta, «come per incantamento» rappresenta l’infinito spettacolo della natura. Orari: lunedì e venerdì 10-18; da martedì a giovedì 10-19. Info e prenotazioni: casadelleletterature@bibliotechediroma.it .

Tra gli incontri e le presentazioni di libri della settimana si segnalano: mercoledì 24 novembre alle ore 18 presso la Biblioteca Laurentina ultimo appuntamento della Rassegna Il Racconto della Natura con la presentazione di Inseguendo un raggio di luce. Alla scoperta della teoria della relatività di Amedeo Balbi (Rizzoli, 2021). Con l’autore interviene Roberto Natalini. Consigliata la prenotazione: 06.45460760 – ill.laurentina@bibliotechediroma.it.

Ancora mercoledì alle ore 18 nella Biblioteca Casa delle Letterature presentazione del libro Rifugiati. Verità e falsi miti. Dati, analisi e storie vere per demolire pregiudizi e luoghi comuni di Carlotta Sami (HarperCollins, 2021). Interviene l’autrice con Andrea Purgatori. Prenotazione obbligatoria: casadelleletterature@bibliotechediroma.it.

Giovedì 25 novembre alle ore 17 alla Biblioteca Villa Leopardi presentazione del libro La nuova frontiera degli Ultrà del giornalista sportivo Daniele Poto (Absolutely Free, 2021). Con l’autore dialogherà Massimo Rocchi Proietti. Prenotazione obbligatoria: 06.45460621 – ill.villaleopardi@bibliotechediroma.it.

Giovedì 25 novembre alle ore 18 presso la Biblioteca Casa delle Letterature, presentazione del libro Natura, la più dolce delle madri di Silvio Raffo (Elliot, 2021). Letture di Federica Cassini. Prenotazione obbligatoria: casadelleletterature@bibliotechediroma.it.

Sabato 27 novembre alle ore 10.30, presso la Biblioteca Tullio De Mauro presentazione del libro Il canto decimo dell’inferno e altri scritti su Dante di Antonio Gramsci a cura di Marco Grimaldi e Milena Russo (Castelvecchi Editore, 2021). Info e prenotazioni: 06.4546 0631 – tulliodemauro@bibliotechediroma.it.

Ancora sabato: alle ore 11, nello spazio all’aperto della Biblioteca Villino Corsini – Villa Pamphilj, presentazione del libro climArt. Immagini del cambiamento a cura di Daniele Melini e Spina Cianetti (Pacini editore – INGV, 2021). Raccomandata la prenotazione: villinocorsini@bibliotechediroma.it. Alle ore 12 invece, alla Biblioteca Laurentina presentazione del libro Tutto perfetto tranne la madre di Fabio Bartolomei, (Edizioni E/O, 2021). Consigliata la prenotazione: 06.45460760 – ill.laurentina@bibliotechediroma.it.

Infine martedì 30 novembre alle ore 17.30 presso la Biblioteca Sandro Onofri reading poetico Voci dal territorio dai testi di Alessio Rossi, Paolo Bruni, Alessandro Di Leginio e Simone Colaiacomo. Moderano l’incontro: lo storico Michele Mattei e il professore Giovanni Galasso. Consigliata la prenotazione: sandronofri@bibliotechediroma.it.

KIDS

Questa settimana lo spettacolo di teatro di figura La bella addormentata nel bosco, con la regia di Fabrizio Pallara, coinvolgerà diverse sedi: il Teatro Argentina ( 24 novembre ), il Teatro Lido di Ostia ( 25 novembre ), il Teatro Torlonia ( 26 e 27 novembre ), il Teatro Biblioteca Quarticciolo ( 28 novembre ), il Teatro India ( 30 novembre ). Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Al Teatro del Lido di Ostia sabato 27 novembre , in occasione del finissage della mostra CARTAE – cartografia estetica, nello Spazio Miaohaus alle ore 11 e 12.30 si terrà il laboratorio artistico CartA E… a cura di Luisella Zambon (max 8 partecipanti, 4-8 anni); alle ore 16.30 e 18.30 il laboratorio di storytelling CartAE per narrare e disegnare rotte a cura di Giancarlo Chirico (max 10 partecipanti, 8 anni in su). I laboratori sono gratuiti con iscrizione obbligatoria: promozione@teatrodellido.it.

Sabato 27 novembre alle ore 11 presso la Biblioteca Raffaello per i bambini di 6-11 anni, nell’ambito di Green Mission: conoscenza del pianeta e sostenibilità ambientale, laboratori scientifici e interattivi per sperimentare i fenomeni del mondo naturale e imparare a tutelare il nostro pianeta, si terrà un nuovo laboratorio gratuito a tema Giochiamo riciclando. Prenotazione obbligatoria su whatsapp al numero 389.1190362 o tramite mail: roma@scienza-divertente.com.

Presso lo spazio Fusolab 2.0 (Viale della Bella Villa, 94) nell’ambito di Fotonica Festival 2021, organizzata da Flyer srl impresa sociale, sabato 27 novembre alle ore 17 si svolgerà un laboratorio gratuito di videomapping per bambini dai 5 anni in su, a cura di Gianluca Del Gobbo/FLxER. I partecipanti, grazie alle nozioni acquisite, realizzeranno un vero e proprio videomapping utilizzando il videoproiettore con matite colorate, pennarelli e un computer. Dipingendo e plasmando saranno in grado di sperimentare il progetto finale che sarà presentato poi al pubblico nel festival LPM. Prenotazione obbligatoria sul sito della manifestazione: https://fotonicafestival.com .

Per Scegli il Contemporaneo – Ti racconto Roma, a cura di “Senza titolo” – Progetti aperti alla Cultura, sabato 27 novembre alle ore 16, al Palazzo delle Esposizioni si terrà la visita-laboratorio Le parole dell’Arte e della Scienza alla mostra “Ti con Zero”. Martina di Ciano di Tecnoscienza condurrà i bambini in una visita animata alla mostra che permetterà loro, attraverso un racconto a più voci, di avvicinarsi ai temi della contemporaneità e conoscere l’importanza del dialogo tra arte e scienza. Attraverso brevi attività laboratoriali, i bambini esploreranno la forza immaginativa dell’arte. Max 15 partecipanti, prenotazione obbligatoria: info@senzatitolo.net.

Ancora al Palazzo delle Esposizioni, domenica 28 novembre alle 11 , il laboratorio d’arte propone Artisti scienziati, visita animata alla mostra Ti con zero per bambini dai 7 agli 11 anni. L’arte contemporanea dialoga con la scienza e i suoi temi, dall’intelligenza artificiale all’impatto delle nostre azioni sull’ambiente. Un percorso che intreccia tecnologia e ricerca artistica attraverso un allestimento coinvolgente che mette in gioco i nostri sensi e i nostri corpi, dai microbi alle esplorazioni spaziali. Prenotazione obbligatoria sul sito https://www.coopculture.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca per la rassegna Teatro in Famiglia dedicata ai più piccoli, domenica 28 novembre alle ore 17 si terrà lo scoppiettante spettacolo La Famiglia Addams, un compleanno da paura. Gli stravaganti parenti, “tornano in vita” con gli attori di GattaNera Teatro, per mostrare il lato comico anche delle situazioni più drammatiche e per far ridere anche delle più grandi paure. Biglietti online su https://www.vivaticket.com .

Per il suo ultimo appuntamento itinerante, la ludoteca viaggiante di URBAN LUDmobile, a cura di Ruotalibera Cooperativa Sociale Onlus, domenica 28 novembre alle ore 10 arriva al Quarticciolo nel Municipio V, con il suo ricco repertorio gratuito di giochi, laboratori, piccole performance di circo e letture. Dalle ore 10 alle 13, in via Locorotondo 32, si alterneranno diverse attività per bambini e famiglie: dai laboratori di recupero artistico di carta e cartone, al giardinaggio con l’impiego di contenitori ottenuti da materiali di riciclo, dalla creazione di un vero e proprio giardino zen da tavolo, alle esplorazioni per scoprire l’ambiente circostante.

Foto di repertorio