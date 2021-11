Morte di Giovanni Manna. I figli accusano: “L’Ospedale doveva controllarlo”

Non si arrendono i figli di Giovanni Manna, l’uomo di 73 anni ritrovato senza vita dopo che era scappato dall’Ospedale Gemelli di Roma.

I figli di Giovanni Manna vogliono verità: il caso finisce a “Chi l’ha visto?”

Il caso di Giovanni Manna finisce in tv. A parlare davanti le telecamere di “Chi l’ha visto?” sono i figli dell’uomo, ritrovato morto qualche giorno fa all’interno del parco dell’Insugherata, dopo che era scappato dall’Ospedale Gemelli di Roma.

“ Noi non siamo potuti andare, gli abbiamo pregati di controllarlo perché ha una forma lieve di Alzheimer e potrebbe perdere l’orientamento” – spiegano i figli. Difatti, come sottolineato dai due ragazzi, viste le norme anti-covid l’ospedale non ha permesso loro l’ingresso.

I familiari, come riportato anche da Repubblica, hanno subito messo a lavoro il loro avvocato e l’accusa, secondo quanto riportato, sarebbe quella di abbandono di persona incapace aggravato.

La morte di Giovanni Manna

Nel tardo pomeriggio di sabato, 20 novembre 2021, è stato ritrovato il corpo senza vita del signor Manna, nel parco dell’Insugherata. L’area è adiacente a quella del Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli, da cui il 73enne si era allontanato lo scorso 16 novembre.