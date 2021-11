CHI HA GIA’ UNA PRENOTAZIONE PUO’ UTILIZZARE MODALITA’ ‘GESTIONE APPUNTAMENTO’

“Da stamani il sistema di prenotazione per il vaccino Covid del Lazio (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) è in linea con la nuova disciplina della circolare ministeriale. Le nuove prenotazioni sono da stamani già allineate alla tempistica dei 150 giorni. Chi ha già una prenotazione può, se lo desidera, utilizzare la modalità di cambio on line (gestione appuntamento)”.

Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

