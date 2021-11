Vittoria della Rim Sport Cerveteri che batte a domicilio la capolista Basket Marconi Roma. La squadra romana interrompe così la sua imbattibilità, rimediando il primo stop stagionale. Per i Cerveterani invece, prima vittoria esterna: terza in campionato, dopo i successi casalinghi con le due formazioni romane della Tiber e Petriana.

La partita

La compagine di coach Russo sale così a quota sei punti in classifica, dopo una partita condotta sin dall’inizio: 12-20 il primo parziale di gioco. La seconda frazione vede le due squadre più in equilibrio, ma con gli ospiti sempre avanti (34-44), mettendo a referto un parziale di 22-24. Al rientro dall’intervallo lungo, si segna poco da entrambe le parti: 11 i punti dei romani contro i 7 della Rim, riducendo così il divario. I tirrenici però non mollano, portando a casa due punti importanti: 63-69 il punteggio finale.

Il commento del coach sulla gara

”Siamo partiti alla grande, riuscendo a ridurre il loro ritmo in transizione e limitare gli uno contro uno dei giocatori migliori. Questo ci ha permesso di scavare un piccolo solco, che si è rivelato poi fondamentale. Nel terzo quarto abbiamo avuto problemi offensivi, come spesso ci capita. Dobbiamo lavorare sul costruirci qualche sicurezza, ed essere lucidi, nei momenti di difficoltà, ad alternare l’esecuzione dei giochi a soluzioni in transizione. I ragazzi comunque sono stati bravi nell’ultimo periodo: cinici e concreti, per portare a casa due punti preziosissimi.” Queste le parole dell’allenatore ospite Giorgio Russo sulla gara contro i romani, che aggiunge: ”Siamo molto contenti della partita giocata con Marconi. Tutti i ragazzi sono stati importanti nel dare il loro contributo. Il campionato è molto bello ed equilibrato: tutte le partite son tirate e questo non fa altro che motivarci ancora di più.”

Il prossimo turno

Per la formazione cerveterana dunque, seconda vittoria consecutiva, dopo il successo tra le mura amiche ai danni della Petriana. Nel prossimo turno ospiterà l’US Basket Cavese 93 in cerca del ”tris” per dare seguito alla striscia positiva. ”Anche domenica prossima mi aspetto una partita equilibrata con Cavese, che è un’ottima squadra. Non vediamo l’ora di scendere in campo. Dovremo essere bravi a non far eseguire agli avversari alcune giocate, prestando attenzione a Cara e agli esterni, oltre che ai loro uno contro uno.” Come dichiarato dal tecnico verde blu.

Appuntamento a Domenica 28 novembre per il match tra la formazione di coach Russo e la compagine Cavese, valido per la sesta giornata di campionato di serie D, girone C. Gara che andrà in scena presso il Centro Sportivo Rim, in Via C. Graziosi, Cerveteri. Palla a due in programma alle ore 20.00.