Continuano incessanti i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Compagnia di Sora al fine di aumentare la sicurezza della cittadinanza, che in questo particolare momento sta offrendo grande collaborazione all’Arma con continue e circostanziate segnalazioni.

Cosa è successo

In particolare, nel pomeriggio di ieri, alcuni cittadini segnalavano alla Centrale Operativa la presenza di un’autovettura di colore scuro con tre persone a bordo, che si aggirava con fare sospetto nei pressi di abitazioni del centro di Sora.

Nello specifico veniva segnalata la presenza di due donne che, scese dall’auto, camminavano lungo la pubblica via, soffermandosi ed osservando all’interno delle case per poi risalire sul veicolo ove ad attenderle c’era un uomo alla guida. La segnalazione veniva diramata alle pattuglie in circuito che rintracciavano in località Colle d’Arte l’autovettura segnalata, nonostante la stessa avesse cercato di eludere il controllo.

A bordo dell’auto venivano identificati un uomo e due donne romene di etnia ROM, senza fissa dimora, immediatamente sottoposti a perquisizione, che permetteva il rinvenimento di due grosse cesoie e un copricapo di colore nero, nascosti nel bagagliaio sotto il rivestimento dello stesso.

Il conducente dell’autovettura C.R.E 26enne, veniva deferito in stato di libertà per possesso ingiustificato di arma impropria ed arnesi da scasso. Tutti e tre gli occupanti venivano inoltre proposti per la misura di prevenzione del rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno in quel Comune per tre anni.

Foto di repertorio