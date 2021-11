Tragedia nella giornata di oggi, lunedì 22 novembre 2021, sulla Salaria, nel territorio di Monterotondo. Scontro tra moto e furgone.

Incidente vicino Mondo Convenienza: una persona è morta

Il sinistro è avvenuto questa mattina, intorno alle 7, sulla SS4 via Salaria all’incrocio con via Angelo Banti (Km 19,200).

Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, una moto e un furgone hanno avuto un impatto fortissimo e, purtroppo, per il centauro non c’è stato nulla da fare. In quel tratto il traffico risulta completamente paralizzato tanto che è stata chiusa la strada tra Settebagni e Monterotondo.

Sul posto il personale autorizzato per effettuare i classici rilievi del caso.