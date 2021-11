Il Basket Femminile torna in città con la Jungle Team Palestrina

Due giorni, quattro formazioni e un nuovo inizio. Un ritorno del Basket Femminile nella Città di Palestrina, con un evento tutto dedicato.

L’Inaugurazione della nuova palestra ”Flacco”

Venerdì 12 novembre si è svolta l’inaugurazione della palestra dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pierluigi, palestra ”Flacco”, ristrutturata dal Comune di Palestrina. Il Sindaco Moretti e un’atleta della società cestistica Jungle Team Palestrina, hanno effettuato il taglio del nastro. ‘‘La cerimonia ha visto la partecipazione della Giunta Comunale e le rappresentative del nostro settore minibasket e giovanile: maschile e femminile”. Come dichiarato dalla Presidente della società casilina, Marika Coccia.

Che sull’evento continua: ”L’impianto è stato battezzato con un’amichevole tutta al femminile: tra la formazione under 13 della Jungle Team e le parietà delle Panthers Roseto. A testimonianza di una nuova rinascita. Finalmente, dopo anni, torna nel nostro territorio il basket femminile”.

Il 1° Torneo Totally Girls

Una due giorni di basket in rosa. Sabato 13 novembre è andato in scena il ”1° Torneo Totally Girls”, con se mifinali la mattina, e finali nel pomeriggio. Nella nuova cornice del Palaflacco, sito in Via Valle Zampea – Palestrina, che sarà la sede della Jungle Team: per eventi futuri, partite e allenamenti quotidiani. Vi faranno attività tutti i gruppi: dai più piccolini del minibasket, partendo dai ”pulcini, scoiattoli”, fino alle formazioni giovanili, con l’ausilio del responsabile tecnico e coach Sante Pizzolo. Squadre under 13 maschile e femminile, ed under 14 maschile. Quattro poi, le società partecipant i alla manifestazione: la formazione di casa della Jungle Team Palestrina, Panthers Roseto, Frecce Romane Basket, ed Elite Basket Roma Asd. Quest’ultima, è la vincitrice del torneo, aggiudicandosi la finale contro la compagine di casa. Terzo posto per le Panthers Roseto che battono invece, la squadra romana.

Le premiazioni

”Le squadre sono state premiate dall’Assessore Comunale Lorella Federici, che ringraziamo vivamente per la Sua presenza. Sono stati assegnati anche premi speciali, consegnati dal consigliere del Comitato Fip Lazio, Fed erica Ponte, a cui va un ringraziamento altrettanto speciale. Premiata l’MVP, una giocatrice dell’Elite, mentre un’atleta di casa vince la gara da ”tre punti”. Misto il miglior quintetto del torneo. Composto da due cestiste dell’Elite e una per ognuna delle squadre rimanenti: Jungle Team Palestrina, Frecce Romane Basket e Panthers Roseto.”

Come dichiarato dall’allenatrice Coccia, che conclude: ”È stata una vera emozione poter rivedere delle partite feminili all’interno della storica Flacco. Spero che questo progetto, passo dopo passo, possa portare ancor più entusiasmo e veder crescere la Jungle Team Palestrina in rosa, sempre di più”.