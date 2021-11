Dramma a Termini: uomo sale su una torre e cade. È morto

È successo pochi istanti fa nella zona della Stazione Termini. Un uomo è stato ritrovato senza vita.

Precipita dalla torre di Santa Bibiana: morto uomo

Alle 6,00 la sala operativa vvf su richiesta del 113 ha inviato la squadra 1/A e il nucleo specialistico SAF per il recupero di una persona, uomo di nazionalità francese, caduto dalla torre (S. Bibiana) dell’edificio di proprietà delle ferrovie, in via Giovanni Giolitti 287.

Per il recupero della salma il personale vvf ha dovuto effettuare delle specifiche manovre tecniche affinché potesse essere messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto 113 e 118.