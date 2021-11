18 novembre 2021. Un giorno importante per la Società cestistica Nd Roma Asd, che in questa data compie i suoi primi otto anni. ”Siamo molto contenti di esser riusciti a riavviare le attività dopo il periodo della pandemia. La nostra è una realtà che si allarga sia su Roma Nord, zona Giustiniana, Ottavia, Palmarola e S. Andrea, dove abbiamo il nostro centro principale, ma anche in una scuola a Ponte Milvio.” Queste le parole della Vicepresidente Giorgia Limiti, nonché Istruttrice minibasket e Coordinatrice del settore mini e basket giovanile all’interno della stessa società.

La collaborazione con la Smit Roma Centro

E aggiunge: ”Abbiamo attiva una collaborazione con la Smit Roma per gruppi agonistici”. Di una settimana fa, domenica 14 novembre, l’esordio vincente per le ragazze della Nd Roma che disputano il campionato under 14 femminile, girone unico, con la Smit Roma Centro, rimediando una netta vittoria casalinga sulla Pallacanestro Talea: 59-29 il punteggio finale.

L’importanza dei bambini

Una società dunque, dove fondamentale sono i bambini e la loro crescita, dentro e fuori dal campo, come asserisce la nostra intervistata Limiti: ”Dagli inizi, stiamo crescendo grazie all’aiuto e collaborazione di tutte le persone che fanno parte del nostro enturage. L’obiettivo principale dopo il periodo di stop causa Covid, è far tornare i bambini a giocare. Sì l’aspetto agonistico, ma ”in primis” il ritorno alla socialità: esprimersi secondo le proprie capacità. Gioco di squadra e collaborazione: nasce in palestra, per svilupparsi poi in tutti gli ambiti della vita. Far parte di una squadra. Ogni bambino deve essere protagonista in base alle proprie capacità: sperimentarsi, giocare e fare attività sportiva. Questo è l’obiettivo principale, al di là dei risultati”.

Le partecipazioni ai campionati

Non solo giovani e giovanissimi. La Società romana partecipa infatti, anche ad un campionato senior. ”Una squadra amatoriale ampliata man mano, arrivando a circa venti elementi, tra adulti e ragazzi. Con il minibasket invece, partecipiamo a tutta l’attività organizzata dalla Fip, mentre a livello giovanile, gli under 14 e 15 prendono parte a tornei e concentramenti vari. Confrontandosi con altre formazioni del territorio”. Come dichiarato dalla Vicepresidente Limiti.