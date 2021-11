Roma, il mercatino di Natale della Solidarietà con la Croce Rossa

Dopo lo stop dell’anno scorso dovuto all’emergenza per la pandemia, torna quest’anno il Mercatino della Solidarietà della Croce Rossa di Roma, che ne dà annuncio sui suoi canali social. Si terrà il 7 e l’8 dicembre al Westin Excelsior Roma di Via Veneto. Tanti gli stand presenti tra cui sarà possibile acquistare i regali per il prossimo Natale contribuendo così alle attività solidali della CRI romana.

NATALE: IL 7 E L’8 DICEMBRE TORNA IL MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ DELLA CROCE ROSSA DI ROMA

“Il nostro Mercatino, frutto dell’attività delle nostre Volontarie e Volontari, è un appuntamento ormai tradizionale per tutti noi e anche per la città di Roma in vista delle Festività natalizie”, dice la Presidente della Croce Rossa di Roma Debora Diodati. “Quest’anno siamo particolarmente felici di poter tornare ad accogliere le tante persone che scegliendo i regali tra i nostri stand decidono, così, di contribuire anche alle nostre tante attività solidali. Perché donare e fare del bene allo stesso tempo è un bel modo di trascorrere il Natale, soprattutto in questo periodo in cui c’è ancora più bisogno della solidarietà di tutti verso chi è più in difficoltà”.

Al Mercatino della Solidarietà si potrà accedere, nel rispetto delle norme anti Covid, solo con Green Pass e indossando la mascherina. 7 e 8 dicembre, ore 10-19.30, The Westin Excelsior Roma, Via Veneto 125, ingresso libero.