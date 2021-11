“Fin dal nostro insediamento nel 2018 – spiega il sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini – abbiamo rivolto una particolare attenzione ai problemi ambientali che oggi sono divenuti una priorità per tutti i governi del mondo. Seguendo la politica green che ci caratterizza, abbiamo inteso dare il buon esempio, iniziando quindi da casa nostra, quella comunale, riconvertendo parte del nostro parco auto. Meno emissioni di polveri sottili dannose per l’ambiente e per l’uomo, salvaguardia del nostro ecosistema e avanti con una politica di incentivi verso quella “rivoluzione verde” che tutti auspichiamo per salvaguardare il nostro pianeta”.

L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco, Alioska Baccarini, sceglie l’energia “green” per il parco veicoli della Polizia Locale che da oggi dispone di due nuove autovetture: una ibrida ed una completamente elettrica.

“I veicoli saranno operativi dalla giornata odierna – sottolinea l’assessore al personale e alla polizia locale Marilena Tucciarelli – e saranno destinati ai servizi di polizia di prossimità e controllo del territorio. Questi mezzi, con emissioni a bassissimo impatto ambientale, rispondono ad una precisa politica di questa amministrazione comunale. La mobilità sostenibile deve essere un’idea ed un concetto da trasmettere alla cittadinanza e alle nuove generazioni.

A breve saranno installate sul territorio comunale ben 6 colonnine di ricarica elettrica. I proprietari di veicoli elettrici, sia residenti e sia turisti, avranno la possibilità di usufruire delle colonnine di ricarica che saranno accessibili anche a persone con disabilità motoria. Sarà data inoltre la possibilità ai veicoli elettrici di sostare gratuitamente negli stalli di sosta a pagamento. Un servizio importante e allo stesso tempo un modo intelligente per una significativa rivoluzione energetica”.