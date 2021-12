L’assistenza delle caldaie a Roma è un problema sentito, sia in città e provincia nel corso dell’inverno. Gli apparecchi infatti richiedono una manutenzione attenta e costante, per garantire riscaldamento e acqua calda nei mesi più freddi dell’anno.

Il pronto intervento caldaie

Riparare questi impianti richiede l’intervento di un tecnico qualificato con pluriennale esperienza nelle riparazioni, manutenzioni e sostituzioni di caldaie plurimarche. Inoltre, servono spesso interventi in tempi rapidi, in caso di guasti.

Di conseguenza, molti romani si rivolgono a chi garantisce pronto intervento a domicilio H24 anche nei giorni festivi e di domenica. Servono quindi tecnici che, entro 30-60 minuti al massimo, arrivino sul posto.

E’ altrettanto importante risolvere con un unico intervento, senza nessun costo nascosto per il diritto di chiamata, dato che alcune ditte hanno specialisti dislocati in tutte le zone di Roma e possono coprire anche il territorio della provincia.

Le ditte qualificate operano a 360 gradi

Alcuni servizi di assistenza presidiano anche a Natale e Capodanno ogni quartiere romano e vantano oltre 20 anni di esperienza nel settore. Affidabilità e competenza sono essenziali, perché le caldaie richiedono gli interventi più disparati e servono tecnici a 360 gradi, per risolvere ogni tipo di guasto.

Le caldaie possono infatti perdere acqua o pressione, avere problemi a schede, scambiatori e ai vasi di espansione, per non parlare delle serpentine rotte, la decalcificazione o il montaggio del filtro anticalcare.

I tecnici per assistenza delle caldaie a Roma intervengono anche per i lavaggi chimici degli impianti di riscaldamento per prevenire corrosioni, incrostazioni, gorgoglii e rumori, oltre ai caloriferi che non si scaldano. Altrettanto importante è la manutenzione annuale della caldaia con il rilascio del bollino, certificati e libretti a norma di legge, per evitare rischi di gravi incidenti domestici.

Lavaggi chimici della caldaia, delle tubature dell’acqua calda e le analisi dei fumi completano l’assistenza ad ampio spettro, per le ditte più qualificate, che il cliente può selezionare anche in base al rapporto qualità-prezzo.

L’importanza della specializzazione a tutto campo per le caldaie

L’assistenza riguarda anche la conoscenza dei più svariarti tipi di caldaia in commercio per garantire la massima soddisfazione al cliente che richiede interventi mirati. E’ quindi consigliabile rivolgersi a centri specializzati che trattano caldaie a camera aperta e stagna, a gas metano, gasolio e gpl, a condensazione, caldaie murali, a biomassa e a legna.

Un valido pronto intervento caldaie a Roma deve garantire assistenza su tutte le marche, con i relativi pezzi di ricambio originali. Meglio scegliere chi davvero s’impegna a riparare la caldaia, suggerendo una manutenzione continua, evitando il costo per sostituire l’impianto, se ha solo bisogno di una revisione.

Pronto intervento sostituzione caldaia

A Roma si trovano servizi di sostituzione caldaia nel giro di poche ore per ragioni di estrema urgenza. Sarebbe però più opportuno discutere in anticipo con il tecnico la sostituzione durante un sopralluogo, per conoscere le norme vigenti che sono severe e il modello più adatto, con i relativi costi.

La manutenzione caldaia

In molti casi, i romani che hanno utilizzato un buon pronto intervento per motivi di urgenza, si rivolgono agli stessi tecnici anche per la manutenzione ordinaria, compresa la revisione annuale della caldaia. Il costo annuo più alto, intorno ai 150 euro, dipende una serie d’interventi aggiuntivi per la sicurezza dell’impianto:

Pulizia della caldaia e del bruciatore

Analisi e controllo fumi

Rilascio del bollino

Verifica dello stato del libretto della caldaia

Verifica della taratura della valvola del gas

Controllo del vaso di espansione della caldaia

Lavaggio chimico dello scambiatore della caldaia.

I servizi di assistenza caldaie altamente professionali operano quindi in regime di pronto intervento per ogni emergenza, ma possono instaurare un rapporto fiduciario con la clientela e diventare anche i referenti per la manutenzione ordinaria.