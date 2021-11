Dopo aver girato l’Italia, il ritorno a Roma: un sogno. ”Lavorare nella pallacanestro a Roma è sempre stato il mio obiettivo primario, sin da quando ho iniziato la carriera. Quindi contentissimo di esser riuscito a raggiungere questo obiettivo. Un sogno, ancora più grande perché sto allenando e portando avanti un progetto nella mia società storica, in cui sono cresciuto e quindi do ancora più valore a quello che sto facendo. Sono partito e tornato in questo posto. Qui, lavoro con tantissmi ragazzi: provo a trasmettere loro le mie esperienze fatte da giocatore.” Queste le parole di Giuliano Maresca.

Giuliano Maresca

Giuliano Maresca classe 1981, è nato a Roma e vissuto cestisticamente nella capitale, per iniziare poi, non ancora maggiorenne, la sua esperienza con i Roseto Sharks. Oltre alla formazione abruzzese, Maresca ha indossato le canotte di squadre come Giulianova, Rieti, Patti, Imola, Montegranaro, Treviso, Milano, Brindisi, Juvecaserta, Barcellona Pozzo di gotto, Roma. Vantando anche presenze con la Nazionale. Chiusa poi, la carriera agonistica, intraprende quella di coach nella pallacanestro capitolina: lì dove tutto ebbe inizio.

I suoi ruoli

La società del Basket Roma è guidata da tre soci: Maresca ne è il Presidente, il rappresentante legale. Oltre ad esser head coach della serie C, under 16 elite, Assistant coach di Cecconi nell’under 19 eccellenza. In generale, segue tanti ragazzi a livello individuale, coadiuvando uno staff numeroso e intercambiabile che caratterizza la società romana.

La vittoria con Palocco

Una società che nel campionato di serie C ha finora totalizzato quattro punti in classsifica, dopo le due vittorie con la Virtus Velletri all’esordio e contro il Palocco nella scorsa giornata. Ottenendo così la prima vittoria casalinga: 87-83 il punteggio finale. Un risultato positivo arrivato dopo ben quattro gare perse dopo un finale tirato. ”La partita vinta contro Palocco è stata una vittoria dal punto di vista del morale. L’ennesima partita punto a punto e finalmente vinta. Anche le altre quattro gare che abbiam perso, sono state punto a punto. I ragazzi però, non hanno perso fiducia e autost ima: hanno dimostrato che queste partite possono portarle a casa e quindi siamo contenti per questa cosa.”

Come dichiara coach Maresca sulla vittoria casalinga, aggiungendo: ”Un approccio alla partita con la giusta intensità: non è un caso che è stata una partita condotta da noi per tutto il secondo tempo. Nelle altre gare abbiamo dovuto rincorrere. Questo è stato l’obiettivo delle ultime due settimane del lavoro staff-preparatori fisici.”

Il campionato

”Il livello del campionato è un po’ quello che mi aspettavo. Con la nostra squadra under 19, facciamo questo campionato da quattro anni. È un campionato principalmente con giocatori esperti, non giovanissimi. Quindi per noi richiede un’attenzione particolare, perché il nostro gruppo è costituito da ragazzi under 19 eccellenza. Ragazzi, a cui in serie C, viene chiesto un approccio diverso rispetto al campionato under 19. Molto utile far fare loro questa esperienza ogni anno.” Queste le parole del tecnico giallorosso sulla new season.

Gli obiettivi

La Società Romana è dunque, una società rivolta ai giovani e alla loro crescita: ”Gli obiettivi non sono salvezza o play off. L’obiettivo principale è che questo campionato serva ai ragazzi per migliorare il più possibile, perché giovani, e quindi gli obiettivi della società sono legati agli obiettivi dei singoli. Ognuno di loro deve per forza di cose, migliorare durante l’anno e, tramite il loro miglioramento, arriviamo ai nostri fini di migliorare giorno per giorno.”

Il prossimo turno

Il Basket Roma, nel prossimo turno, valido per la settima giornata di campionato di serie C silver, girone A, sarà impegnato in trasferta, sul campo dell’Algarve Roma Torrino. Si gioca domani, sabato 20 novembre presso il Palatorrino, in Via del Fiume Giallo, nel quartiere romano Torrino. Palla a due in programma alle 18.30. ”Avendo questo gruppo tantissimi impegni di squadra e individuale, a livello fisico, tecnico, non siamo una compagine che prepara le partite tatticamente o facciamo ”scou ting” delle formazioni avversarie. Nel girone di andata, ogni partita è da scoprire e i ragazzi, riconoscono e si adattano alle difficoltà delle partite.”

Come dichiarato dal coach romano, che sul prossimo impegno, continua: ”Sarà una battaglia come le partite giocate finora: abbiam visto con i nostri occhi e provato sulla nostra pelle, che pregio e difetto del nostro gruppo, è che riusciamo a giocare con tutti. Sia con squadre prime in classifica o imbattute, come nelle partite con Sora e Vis Nova, ma anche con le formazioni dietro di noi in classifica. Quindi sarà una battaglia, ma spero che la partita vinta con Palocco e le due vittorie consecutive dell’under 19, abbiano dato la giusta fiducia ai ragazzi per continuare la striscia positiva”.