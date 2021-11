Lungo la strada statale 7 “Appia” è provvisoriamente chiuso al transito – in entrambe le direzioni – un tratto in corrispondenza del km 79,000, nel territorio comunale di Pontinia (LT), a seguito di un incidente.

a causa di un incidente tra due autovetture

deviazioni in loco su Strada Migliara

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture, provocando il decesso di una persona ed il ferimento di altre due.

LAZIO, ANAS: PROVVISORIAMENTE CHIUSO – IN ENTRAMBE LE DIREZIONI – UN TRATTO DELLA STRADA STATALE 7 “APPIA” A PONTINIA (LT)

Attualmente la circolazione è deviata in loco su Strada Migliara attigua.

Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine al lavoro per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

