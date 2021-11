Roma, anziano rimane incastrato tra la banchina e il treno: è grave

Nella giornata di oggi, intorno alle ore 6,40 circa, la S.O. ha inviato a Roma ,in via G.Giolitti in prossimità dell’omonima fermata della metropolitana leggera Termini-Centocelle, la squadra VVF di Tuscolano (3/A), con al seguito il carro sollevamenti per soccorso a persona.

Ecco cosa è successo

Un uomo sessantunenne è rimasto incastrato tra la banchina ed il treno ,per cause al momento imprecisate.

La persona una volta liberata è stato affidata alle cure del 118 ,che ha poi provveduto a trasportarla in ospedale con codice rosso.

Sul posto presente la Polizia Ferroviaria.