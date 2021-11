Bracciano, trovata in strada a piangere: era stata picchiata dal compagno

La scorsa notte, a seguito di una segnalazione giunta al pronto intervento 112, i Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno arrestato un 34enne del posto, già noto ai militari, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ai danni della compagna convivente.

I dettagli

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Bracciano dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno raggiunto l’abitazione dove era avvenuta l’aggressione, e hanno rintracciato la vittima ancora in lacrime mentre si stava allontanando a piedi dalla propria abitazione. La ragazza, una cittadina straniera di 34 anni, è stata subito affidata alle cure dei medici del 118 giunti anche loro sul posto che l’hanno accompagnata presso l’Ospedale di Bracciano.

Successivamente i militari si sono recati presso l’abitazione dove hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche e dopo averlo ammanettato è stato portato in caserma.

Dopo aver raccolto la testimonianza della donna e acclarato che l’uomo al culmine di un violento litigio l’aveva colpita con pugni e schiaffi procurandole lesioni al volto, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in un’altra abitazione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.