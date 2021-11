Dalle ore 15:00 circa, quattro squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo a Civitavecchia in Via Vincenzo Annovazzi,49 per una fuga di gas sottostante una palazzina.

Sono state preventivamente evacuate 24 nuclei familiari.

La strada interessata è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale.

Sul posto funzionario VVF di servizio.