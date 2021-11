Cassa Depositi e prestiti assume a Roma e sono davvero tante le posizioni aperte per le quali è attualmente possibile candidarsi. Se siete interessati a questa opportunità professionale, ecco allora tutte le indicazioni utili per poter prendere parte alle selezioni.

Posizioni aperte in Cassa Depositi e prestiti

Di seguito vi elenchiamo alcune delle posizioni che attualmente necessitano di copertura. La sede, come anticipato, è quella di Roma.

Junior Controller

Requisiti: laurea magistrale in Economia, Ingegneria Gestionale o percorsi affini. Esperienza preferibilmente di 1-3 anni presso società di consulenza strategica/finanziaria, revisione, banche di investimento o primarie realtà finanziarie/industriali. Ancora, conoscenza dei processi di investimento/disinvestimento, dei principi IAS/IFRS e delle principali metodologie di analisi e valutazione d’azienda

Recruiting & Employer Branding Specialist

Requisiti: laurea magistrale in discipline economiche/umanistiche/legali, preferibilmente in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. Inoltre, esperienza di almeno 3 anni in contesti aziendali mediamente strutturati o in società di consulenza e selezione. Ottima conoscenza degli strumenti di valutazione del potenziale e autonomia nella gestione “end-to-end” del processo di selezione. Ottima conoscenza della lingua inglese e del Pacchetto Office

Iniziative Energetiche

Requisiti: laurea in Economia, Ingegneria o percorsi affini. Esperienza pregressa di almeno 3-5 anni preferibilmente nel settore di Sviluppo Infrastrutture, Business Development o Progetti strategici. Il ruolo richiede inoltre la conoscenza dei principali strumenti di Office e la conoscenza della lingua inglese

Junior Credit Analyst

Requisiti: laurea in Economia o percorsi affini. Ancora, esperienza pregressa di almeno 1-2 anni in grandi realtà bancarie e/o assicurative legate al contesto della valutazione creditizia di operazioni di tipo Corporate/Large Corporate e Project Finance. E’ richiesta poi la conoscenza dei principali strumenti di Office. Ottima conoscenza della lingua inglese.

Se volete consultare tutte le offerte di lavoro su Roma in Cassa Depositi e prestiti visitate la pagina ufficiale del gruppo, nella sezione dedicata alle opportunità di carriera.

Come candidarsi

Individuate la posizione aperta per la quale volete candidarvi, selezionatela dall’elenco e accedete a requisiti e mission. Quindi utilizzate il pulsante azzurro in fondo alla pagina che riporta la scritta “Candidati”.

