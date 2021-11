Ieri mattina, nel corso dei normali controlli del territorio, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante hanno arrestato un 43enne romano e un 24enne egiziano, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, il 24enne irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

I due, in via Principe Amedeo all’altezza del “mercato Esquilino”, dopo aver adocchiato una bici legata ad un palo della segnaletica stradale, hanno divelto la catena che la teneva assicurata e dopo essersene impossessati si sono allontanati. La scena è stata notata anche dai Carabinieri di pattuglia che stavano transitando proprio nei pressi del mercato rionale. Dopo averli inseguiti a piedi e raggiunti i due sono stati ammanettati.

Sul posto poco dopo è giunto anche il proprietario del mezzo a due ruote, a cui è stata restituita la bici, mentre la coppia è stata portata in caserma. Al termine della redazione degli atti i due sono stati trattenuti in caserma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.