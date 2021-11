Code sul Tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la Tangenziale Est in direzione del centro a causa di un tamponamento tra tre autovetture in galleria.

L’incidente

Ancora non è chiaro se l’impatto abbia causato feriti, ma data l’entità non è da escludere. La dinamica verrà chiarita dopo che le forze dell’Ordine, che si stanno avviando sul posto, avranno eseguito i rilievi di rito. L’incidente avvenuto poco fa a Roma sta causando traffico e potrebbero seguire aggiornamenti a breve in merito alla gestione dell’emergenza viabilità attualmente in corso.

Ribadiamo dunque che Astral Infomobilità ha segnalato la presenza di code sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la Tangenziale Est, verso il centro, per via di un tamponamento avvenuto in galleria, tra tre autovetture.