Partiamo da un presupposto chiaro e semplice: il noto personaggio televisivo Valerio Staffelli non ha mai condiviso sui propri canali social la bufala sulle mascherine piene di sostanza chimica. La fake news che il popolare inviato di Striscia la notizia avrebbe condiviso un post in cui affermava di fare attenzione al porta a porta in cui c’erano mascherine piene di sostanze chimiche non è stato mai scritto da lui.

La falsa notizia, con l’immagine del falso post circola da un anno e ogni tanto torna di moda. Ultimamente infatti sono ricominciate le catene su Whatsapp a tal punto che qualche utente ha deciso di chiedere lumi direttamente a lui e puntualmente risponde dichiarando di non aver mai scritto quel post.

Il post sulle finte mascherine piene di sostanze chimiche

Il post recita così: “Attenzione!! Ora sta circolando qualcosa di nuovo. La gente va di porta in porta per distribuire maschere. Dicono che sia una nuova iniziativa del governo locale. Ti chiedono di indossarlo per vedere se si adatta. È stato spruzzato con sostanze chimiche che ti faranno dormire. Allora verrai derubato !! NON accettare maschere da estranei. Avverti i tuoi amici, è un momento critico e le persone sono disperate, il crimine aumenterà. Stiamo attenti!”.

Insomma, si tratta di una fake news già smentita da diverso tempo, ma che non passa mai di moda.