Lazio, la situazione coronavirus di oggi: quasi mille casi

OGGI NEL LAZIO SU 16.625 TAMPONI MOLECOLARI E 34.629 TAMPONI ANTIGENICI PER UN TOTALE DI 51.254 TAMPONI, SI REGISTRANO 944 NUOVI CASI POSITIVI (+117), 5 I DECESSI ( = ), 597 I RICOVERATI (-8), 77 LE TERAPIE INTENSIVE (+3) E +566 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 1,8%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 445. NEL LAZIO SUPERATE 9 MILIONI DI SOMMINISTRAZIONI CON IL 93,5% DI ADULTI IN DOPPIA DOSE E 87,5% DEGLI OVER 12 IN DOPPIA DOSE.

Ecco il bollettino coronavirus di oggi, mercoledì 17 novembre 2021, nel Lazio

* AL VIA DA QUESTA MATTINA LE PRENOTAZIONI ( HTTPS://PRENOTAVACCINO-COVID.REGIONE.LAZIO.IT/MAIN/HOME ) PER LA DOSE DI RICHIAMO RIVOLTA A OVER 40. GIA’ OLTRE 140 MILA LE PERSONE PRENOTATE.

LE SOMMINISTRAZIONI INIZIERANNO DAL 1° DICEMBRE TRASCORSI I 180 GIORNI DA ULTIMA DOSE. IL SISTEMA COLLOCHERA’ L’UTENTE ALLA PRIMA DATA UTILE, BASTA LA TESSERA SANITARIA E SCEGLIERE L’HUB VACCINALE O LA FARMACIA. LE PRENOTAZIONI SONO DISPONIBILI FINO AL 31 GENNAIO PER COLORO CHE HANNO EFFETTUATO L’ULTIMA DOSE IL 30 LUGLIO.

* MONOCLONALI: PRIMI PAZIENTI PRESI IN CARICO GRAZIE AL SERVIZIO DI TRIAGE TELEFONICO AL NUMERO 800.118.800 RIVOLTO A OVER 65 ANNI APPENA RISCONTRATA LA POSITIVITA’ PER LA VALUTAZIONE ALL’ARRUOLAMENTO PER SOMMINISTRAZIONE ANTICORPI MONOCLONALI CHE AVVIENE PRESSO UNO DEI 15 CENTRI O ANCHE A DOMICILIO SECONDO LE INDICAZIONI CLINICHE.

SI CONSIGLIA IL CITTADINO OVER 65 POSITIVO COVID CHE E’ IN SOVRAPPESO O HA UNA PATOLOGIA POLMONARE O VASCOLARE DI CHIAMARE NELLA IMMEDIATEZZA DEL RISCONTRO DELLA POSITIVITA’ AL NUMERO VERDE PER EFFETTUARE IL TRIAGE TELEFONICO.

* LE SOMMINISTRAZIONI DEL VACCINO COVID SONO AUMENTATE DEL 6% RISPETTO AL DATO DI UNA SETTIMANA FA, IN PREVALENZA TERZE DOSI IL 72%, IL 19% SONO SECONDE DOSI E PRIME DOSI AL 9%.

* Vaccino antinfluenzale : somministrate oltre 740 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 190 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.796 medici di medicina generale e 340 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

* Terza dose: oltre 350 mila dosi effettuate.

* HUB VACCINALI: NEGLI HUB SI PUO’ ACCEDERE SOLO SU PRENOTAZIONE PER EVITARE ASSEMBRAMENTI.

*** Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Asl Roma 1: sono 164 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 172 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 109 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 88 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 43 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 272 nuovi casi :

* Asl di Frosinone: sono 82 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 106 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 23 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 61 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.