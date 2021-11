Dramma in provincia di Viterbo: padre accoltella il figlio e lo uccide

Dramma a Cura di Vetralla, in provincia di Viterbo. Un uomo ha ucciso suo figlio di appena 10 anni.

Tragedia in provincia di Viterbo: addio ad un bimbo di 10 anni

La notizia è rimbalzata ovunque. Il tutto è avvenuto ieri, nel Viterbese, dove un uomo di 44 anni, di origine polacca, ha ucciso suo figlio di appena 10 anni.

Da quello che emerge, l’uomo era ricoverato in ospedale a Roma a causa del Covid ma, ieri, ha deciso di scappare e si è fiondato a Cura di Vetralla, un piccolo paesino in provincia di Viterbo, dove risiedeva la sua famiglia dove aveva, tra l’altro, un divieto di avvicinamento.

Un gesto terribile: l’uomo ha preso un coltello ed ha accoltellato suo figlio. Ad accorgersene, come viene riportato da Il Messaggero, sono stati i vigili del Fuoco che in quel momento erano intervenuti per una vicina fuga di gas.