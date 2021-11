Ulteriore arrivo in ASL Frosinone di grandi apparecchiature sanitarie

Oggi presso il reparto di Radiologia del P.O. Fabrizio Spaziani di Frosinone è stata consegnata la nuova Risonanza Magnetica mod. Magnetom SOLA 1.5 Tesla, fornita dalla ditta Siemens Healthcare Srl, e prevista nell’ambito del finanziamento regionale ricompreso nella D.G.R. n. 911 del 27.11.2020.

La consegna del nuovo magnete, comprensivo degli accessori previsti, è avvenuto in mattinata, con conseguente inizio delle attività di installazione che prevedono la messa in funzione della nuova apparecchiatura per la settimana del 6 dicembre.

Inoltre, oggi c’è stata la consegna del cantiere di lavoro, la nuova “REMS” di Ceccano segna un nuovo significativo, importante passo nella sua realizzazione, prevista per il prossimo mese di giugno 2022.

<< L’attenta progettazione edilizia avvenuta seguendo quegli standard più avveniristici, gli spazi strutturali e le ampie aree verdi, tutti concepiti in una visione clinico-riabilitativa e di confort ai massimi livelli, permetteranno auspicabilmente ai degenti di vivere la loro temporanea permanenza non più come passivi spettatori ma partecipi fruitori del loro futuro commenta il Responsabile UOSD REMS Dr. Giovanni Maria D’Avossa >> comunicano dalla direzione strategia della Asl di Frosinone.