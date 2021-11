Campionato di Promozione laziale 2021/2022. Nella seconda giornata, nel girone C, è in programma il match tra la Nuova Fox Pallacanestro e la Magic Team 92, di coach Macale.

Esordio in campionato

La Fox Pallacanestro viene da una netta vittoria in casa del Tivoli Basket, mettendo a referto ben 91 punti, contro i 53 dei padroni di casa. La Magic Team è reduce invece, da una sconfitta nell’esordio casalingo contro la società romana della Scuola Sportiva Elis del neo coach Sebastiani: 42-57 il punteggio finale. Match andato in scena al Palareny, nel quartiere romano Nuovo Salario. Il commento della società Magic Team 92: ”È stata una partita con una squadra molto forte, giovane ed attrezzata. Loro molto competitivi sia per quanto riguarda le guardie che sotto canestro. Noi abbiam resistito quasi tutta la partita con un divario di 6-7 punti. Fatali gli ultimi cinque minuti in cui gli ospiti con 3-4 contropiedi hanno preso il largo, fino al +15 finale. Noi un’ottima difesa ma molto male in attacco. Non siamo riusciti a trovare fluidità nel gioco, sbagliando tanti tiri liberi.”

Obiettivo play off

La Magic Team 92 ha un roster con giocatori esperti e senior: ragazzi di almeno 25 anni, con 4-5 elementi anche sopra i quaranta. ”L’Obiettivo societario è provare ad arrivare ai play-off. La nostra è una buona squadra, ma che potrebbe avere difficoltà con le compagini più giovani”.

Il prossimo impegno

Nella seconda giornata di campionato, la formazione di coach Macale, sarà impegnata in trasferta sul campo della Nuova Pallacanestro Fox. Appuntamento a domenica 21 novembre presso il Palapass, in Via Tripolitania, nel quartiere romano Trieste. Palla a due fissata alle ore 20.30. ”Visto il risultato della Fox nella partita contro Tivoli, un risultato importante con 91 punti fuori casa, ci aspettiamo una squadra molto forte e quindi una partita difficile.” Queste le dichiarazioni in casa Magic Team.