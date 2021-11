Investire con le azioni Swiss Re: quali sono i vantaggi

Swiss Re è una società svizzera attiva nel contesto delle assicurazioni, che ha raggiunto una posizione leader sul mercato mondiale, soprattutto per quanto riguarda la riassicurazione.

L’attività principale della società, che costituisce gran parte del fatturato, proviene dal comparto danni, credito, auto e responsabilità civile, seguita dalla riassicurazione vita e salute, e in particolare dalle assicurazioni sanitarie. In misura ridotta, la società si occupa anche di consulenza finanziaria e servizi correlati.

Gli investitori che abbiano deciso di includere le azioni Swiss Re nel proprio portafoglio devono prestare attenzione ad alcuni elementi importanti per comprendere quale possa essere l’andamento del titolo.

Analisi di riferimento per gli investitori Swiss Re

Prima di tutto è importante mantenere sotto controllo i progetti di ampliamento ed espansione del gruppo assicurativo, inoltre è fondamentale avere sempre una visione generale del mercato delle assicurazioni in generale, e della sua evoluzione nel corso del tempo.

Spesso lo sviluppo delle aziende che operano in questo settore dipende molto anche dalla situazione economica mondiale, che deve quindi verificata costantemente quale parte integrante di un’analisi.

Considerando che una società assicurativa viene influenzata notevolmente dagli eventi climatici, è bene tenere conto anche dell’andamento del clima e dei cambiamenti che subisce nel corso del tempo, che possono compromettere e modificare il rendimento delle azioni di Swiss Re.

Controllare la concorrenza e le eventuali alleanze

Il gruppo assicurativo Swiss Re costruisce spesso partnership e alleanze importanti e consolidate, e comunque strategiche per quanto riguarda lo sviluppo della società stessa. Tra le altre, alcune delle alleanze più note e determinanti per la società riguardano il gruppo Hitachi, attivo nel settore dell’elettronica, che ha partecipato allo sviluppo digitale del mondo assicurativo.

Un’altra importante partnership di Swiss Re è quella con Toyota Insurance Service, finalizzata a sviluppare un sistema di assistenza alla guida.

Per quanto riguarda gli elementi che influenzano l’andamento delle azioni emesse da Swiss Re, si trovano senza dubbio la lunga esperienza del gruppo assicurativo, presente sul mercato da oltre 150 anni, la suddivisione dell’attività in diversi settori assicurativi e la presenza di molti paesi del mondo, con una forza lavoro di oltre 11mila dipendenti. Questi sono i principali punti di forza della società, che rappresentano importanti fattori nel rialzo delle quotazioni azionarie.

Al contrario, ad influenzare un possibile ribasso delle quotazioni, può essere il calo di alcune attività del gruppo e gli investimenti poco proficui.

Acquistare le azioni Swiss Re conviene?

Per quanto riguarda la decisione di acquistare le azione Swiss Re, possono rivelarsi convenienti soprattutto per gli investitori che scelgono in prevalenza il mercato azionario, e che tendono a diversificare il proprio portafoglio acquistando azioni di diversa provenienza, con un riguardo particolare per il settore finanziario / assicurativo e per le tecnologie innovative.

È comunque importante comparare anche le prestazioni dei gruppi concorrenti a Swiss Re, dalle società di investimento ai grandi gruppi assicurativi e finanziari, il cui andamento potrebbe influire anche in maniera significativa sul rendimento delle azioni e sulle relative quotazioni.