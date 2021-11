Ieri sera, Lunedì 15 novembre, tra le mura amiche del Pala Rinaldi, in viale Kant, nel quartiere romano della Nomentana, il Basket Roma di coach Cecconi ha rimediato una vittoria contro le Stelle Marine Ostia, ferme ancora a quota 0 punti in classifica: 75-39 il punteggio finale.

Prima vittoria casalinga

Una gara con un primo quarto con le due squadre in equilibrio (16-14 il parziale). Dalla seconda frazione di gioco, chiusa sul punteggio 24-11, la formazione di casa, ha creato quel gap, mantenendo il vantaggio fino a fine gara. Chiusa con il +36, che vale la seconda vittoria consecutiva per la società capitolina: la prima casalinga. ”Nella partita di ieri contro le Stelle Marine abbiam messo fuori squadra 2-3 giocatori, come Cardinali, D’Amata, per dare spazio a coloro che giocano meno. Sono gli stessi ragazzi che in allenamento tengono alto il ritmo e quindi è giusto dare loro più campo. Una partita in cui abbiamo tirato tanto e nel primo quarto abbiamo creato ”situazioni di esperimento”. Queste le parole del coach del Basket Roma, Emanuele Cecconi.

Le parole del tecnico sul campionato

Sulla nuova stagione, il tecnico romano dichiara: ”È un bel campionato. Il nostro girone è stranissimo perché non c’è una squadra che fa la differenza, che le vince tutte dalla prima all’ultima. Siamo 4-5 squadre tutte dello stesso livello. Pensavo che la Lazio fosse un pelino più avanti, ma ieri son rimasto sorpreso che ha perso contro la Tiber, priva del suo giocatore migliore, Niccolai, assente perché infortunato.”

E aggiunge: ”Ogni partita è una partita vera: non c’è una ”squadra cuscinetto”. È un bellissimo campionato: l’innesto dei 2002, che son due anni che non giocano (causa pandemia), quindi non visti ultimamente, ha alzato parecchio il livello. Son ragazzi abituati a giocare nel campionato senior e quindi già strutturati. È un campionato dalle giocate a livello tattico e tecnico divertenti, e quindi anche interessanti da controbattere. Ti ritrovi a giocare con squadre con giocatori ”cresciuti”: rispetto a due anni fa, sono altri giocatori, sia a livello strutturale che di ruolo.”

Obiettivo Interzona

”È un bel campionato, ben strutturato: contenti così. Poi abbiam avuto la possibilità anche di giocare con arbitri di livello di serie B o A1. Come ad esempio, ieri sera in una partita finita con una differenza di trenta punti”. Come asserisce l’head coach Cecconi, che riguardo agli obiettivi afferma: ”L’obiettivo è arrivare all’interzona: entrare nelle prime quattro. Sarebbe una buona cosa per la società”.

Prossimo impegno

Nel prossimo turno la formazione romana avrà una giornata di riposo, essendo il girone composto da sette squadre. La compagine capitolina tornerà in campo, nella gara contro la Lazio Basketball ATG, che ieri ha perso di misura contro la Tiber Basket Roma (67-70 il risultato). ”Sorpreso perché pensavo vincesse la Lazio, che è seconda in classifica: finora aveva perso solo con la Smit. Con la Tiber senza Niccolai, strano come hanno preso la partita. Tecnicamente sono migliori”. Queste le parole dell’allenatore giallorosso.

E sul prossimo impegno continua: ”Noi vogliamo mantenere le nostre caratteristiche. Siamo una squadra molto quotata al tiro. Contro la Lazio cercheremo di contenere Greggi e Giacomi che sono i due giocatori migliori, ben strutturati ed importanti”. Greggi e Giacomi vantano più di 40 punti a partita in due: sia nella vittoria all’esordio in campionato contro la Virtus Valmontone, che con la gara con la Smit Roma (rispettivamente 42 e 43 punti messi a referto). Appuntamento allora a Lunedì 29 novembre al Palareny, in Via Pasquariello-Roma per la gara tra la Lazio Basketball e il Basket Roma, valida per la sesta giornata del campionato under 19 di eccellenza, girone B. Palla a due fissata alle ore 19.30.