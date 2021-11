Alle ore 08:20 di questa mattina, 16 novembre 2021, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato la Squadra 24A del distaccamento di Palestrina, il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), il Nucleo NBCR e il Carro Travasi per un incidente di un mezzo trasportante merci pericolose in Via di Tivoli nel comune di Gallicano nel Lazio.

Gallicano nel Lazio, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Un’autocisterna che trasportava circa 12 mila litri di GPL è finita fuori strada ribaltandosi.

La strada è stata chiusa al traffico veicolare per permettere le operazioni di travaso e messa in sicurezza.