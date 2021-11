“L’ultimo report della Asl RM3 conferma il trend in crescita delle ultime settimane: in questo momento, nella nostra città, ci sono 202 persone positive al covid-19. Non toccavamo la soglia dei 200 da agosto scorso”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Rispetto all’ultimo comunicato, contiamo 93 nuovi casi e 45 persone guarite – prosegue il sindaco -. L’età media è di 37 anni e il rapporto con la popolazione totale è pari a 0.25. Ancora, la maggior parte dei casi si concentra tra Isola Sacra e Fiumicino (40% del totale), ma è molto alta anche la presenza a Fregene (18%)”.

“Serve molta cautela, da parte di tutte e tutti – conclude Montino -. Serve che chi non è ancora vaccinato lo faccia il più velocemente possibile e che chi può faccia la terza dose o la dose booster. Possono accedere alla dose booster tutte le persone sopra i 18 anni vaccinate con Johnson&Johnson da almeno 180 giorni e possono richiedere la terza dose le persone con più di 60 anni, quelle estremamente vulnerabili e quelle ad elevata fragilità, oltre al personale sanitario.

Per tutti vale la regola dei 180 giorni. Ma serve, allo stesso tempo, molta cautela anche da parte di chi è vaccinato col ciclo completo: continuate ad usare la mascherina nei luoghi chiusi e anche all’aperto se non è possibile mantenere la distanza, evitate assembramenti e igienizzate spesso le mani”.