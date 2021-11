Dramma sulla via Pontina dove, intorno a mezzanotte e mezza, tra Pomezia e Roma si sono scontrate due auto.

Brutto incidente sulla Pontina: grave una persona

Lo scontro è stato tra una Mercedes Classe A e una Nissan C3. Un brutto sinistro avvenuto sulla Pontina, tra Pomezia e Roma, ha fatto da contorno alla nottata di oggi, lunedì 15 novembre 2021.

Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, per cause ancora da accertare, le due auto hanno avuto un impatto fortissimo e, per una persona, si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza e il conseguente trasporto in ospedale in codice rosso.

A bordo di una delle auto c’era anche una donna incinta che, insieme al marito, non ha riportato delle gravi conseguenze. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli uomini delle Forze dell’Ordine.