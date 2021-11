Sora e Broccostella, sospensione idrica mercoledì 17 novembre: le info

Acea informa sul suo sito che si verificherà una sospensione del flusso idrico nei comuni di Sora e Broccostella il prossimo 17 novembre. Ecco tutte le info.

Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica in via Torretta nel comune di Campoli Appennino, mercoledì 17 novembre dalle ore 8:30 alle 16:30 si verificherà una sospensione del flusso idrico nei Comuni di Sora e Broccostella. In particolare le zone interessate sono:

Comune di Sora : Zona Carnello, Via Trecce, Via Pantano, Via Villa Carrara, Via San Giuliano Sura, Via Ruscitto, Via Bonomi, Via Camangi, Via Pagnanelli, Via Colle D’Arte, Via Colle Marchitto e zone limitrofe.

Comune di Broccostella: Via Ponte Milio, Via Ponte Tapino, Via Schito, Via Pesca, Via Stella.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.

