Tor Bella Monaca. Nasconde la cocaina in due palline da Padel: arrestato 40enne

Pensava di farla franca, quando i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca lo hanno fermato in via dell’Archeologia nei pressi del lotto “H”, ed è stato trovato in possesso di due palline da Padel. Proprio questo particolare ha spinto i militari ad approfondire il controllo sull’uomo, un 40enne romano, già noto alle forze dell’ordine, notato poco prima aggirarsi con fare sospetto.

Tor Bella Monaca, i controlli dei Carabinieri

I Carabinieri durante le attività, hanno osservato le due palline, che dal punto di vista estetico non presentavano alcuna anomalia ma, dopo una lieve pressione sulla superficie esterna delle palline, i militari hanno scoperto che c’era un taglio laterale, che permetteva al 40 enne di nascondere all’interno 10 involucri di cocaina. Sull’ uomo i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato la somma di 240 euro, ritenuta il provento dell’illecita attività di spaccio.

L’arrestato è stato accompagnato in caserma, dove resterà trattenuto in attesa del rito direttissimo, dovrà difendersi dall’accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Poco più tardi, a seguito di un’altra ispezione fatta all’interno di un garage sotterraneo della scala “H”, i Carabinieri hanno rinvenimento e sequestrato altre 225 dosi di cocaina.