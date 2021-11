25enne di Aquino nei guai per spaccio: trovato con mezzo kg di marijuana

I militari della Compagnia di Pontecorvo, in tutte le articolazioni operative, su disposizione di questo Comando Provinciale hanno eseguito dei servizi straordinari per il controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di reati in genere nonché quelli in materia di spaccio e uso di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, oltre a controllare circa 80 autoveicoli ed identificare oltre 200 persone

Ad Aquino, i militari del NORM della Compagnia hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne del luogo, già censito per reati specifici. Lo stesso nel corso del controllo sottoposto a perquisizione personale, veicolare e successivamente estesa anche al proprio domicilio dove è stato trovato in possesso di circa “mezzo chilo” di marijuana custodita in 10 buste in cellophane nonché grammi 34 di hashish.

Nel corso della perquisizione domiciliare è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione, materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi e la somma contante di euro 1.645, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuto verosimilmente provento, dell’illecita attività di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.